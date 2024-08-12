أبو عبيدة: مكلفون بحراسة أسرى العدو قتلوا واحدا منهم وأصابوا اثنين

كشف الناطق الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام، أبو عبيدة، عن حادثتين منفصلتين شهدتا إطلاق نار من قبل مجندين (أفراد من الكتائب)، مكلفين بحراسة الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وأسفرت الحادثتان، وفقا لمنشور لأبو عبيدة على حسابه على تيليغرام الاثنين، عن مقتل أسير إسرائيلي على الفور، بالإضافة إلى إصابة أسيرتين بجراح خطيرة، “وتجري محاولات طبية لإنقاذ حياتهن”.

وأشار أبو عبيدة في تغريدته إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي “تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر وما قد ينجم عنها من ردود فعل” تؤثر على حياة الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادثتين، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل التحقيق لاحقاً.