أبو عبيدة: مكلفون بحراسة أسرى العدو قتلوا واحدا منهم وأصابوا اثنين

كشف الناطق الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام، أبو عبيدة، عن حادثتين منفصلتين شهدتا إطلاق نار من قبل مجندين (أفراد من الكتائب)، مكلفين بحراسة الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وأسفرت الحادثتان، وفقا لمنشور لأبو عبيدة على حسابه على تيليغرام الإثنين، عن مقتل أسير إسرائيلي على الفور، بالإضافة إلى إصابة أسيرتين بجراح خطيرة، “وتجري محاولات طبية لإنقاذ حياتهن”.

وأشار أبو عبيدة في تغريدته إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي “تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر وما قد ينجم عنها من ردود فعل” تؤثر على حياة الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادثتين، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل التحقيق لاحقاً.

ويأتي بيان أبو عبيدة بعد ارتكاب إسرائيل 7 مجازر في 10 أيام داخل قطاع غزة، استهدف فيها 7 مدارس تؤوي نازحين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 179 شخصا، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، بالإضافة إلى مئات الإصابات.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي “لا نستطيع تأكيد أو نفي مزاعم حماس بشأن قتل رهينة وإصابة رهينتين على يد مقاتلي الحركة”.

وأضاف “نواصل فحص مصداقية بيان حماس وسنوفر المعلومات حين تتواجد لدينا”.