اليمن.. سيول وفيضانات تودي بحياة العشرات وسط نداءات استغاثة عاجلة (شاهد)

تسببت السيول والفيضانات، التي ضربت العديد من المحافظات اليمنية، بداية من أواخر يونيو/حزيران 2024 في مصرع 57 شخصا على الأقل، وفقدان وإصابة مئات آخرين، كما أضرّت بـ34 ألف أسرة.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الاثنين، في بيان رسمي، أنه بدون الدعم الكبير والمستدام من المانحين والشركاء الدوليين ستظل القدرة على تلبية احتياجات المتضررين محدودة للغاية.

استغاثة حكومية

وذكرت إحصائية صادرة عن جمعية الهلال الأحمر اليمني، أن السيول التي ضربت عدة محافظات يمنية خصوصا الحديدة وتعز وحجة (غربا)، أدت إلى مصرع 45 شخصًا وفقدان 12 آخرين، فضلا عن نزوح الآلاف وتضرر أكثر من 93 ألف منزل.

ووجَّهت الحكومة اليمنية، الخميس 8 أغسطس/آب، نداء استغاثة عاجلًا إلى المانحين الدوليين لمساعدتها على التصدي لأضرار السيول.

وتحت عنوان “نداء استغاثة عاجل”، دعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن “جميع الشركاء الدوليين والإقليميين من الدول والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية والإنسانية إلى دعم الحكومة اليمنية في التصدي لأضرار المنخفض الجوي الذي يضرب محافظتي حجة والحديدة حاليًّا”.

وأوضحت الوزارة، في بيانها أن “المنخفض الجوي تسبب بفيضانات وسيول ألحقت أضرارا جسيمة في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة”.

وحذرت من أن السيول “تهدد حياة السكان وتعرض ممتلكاتهم للخطر؛ مما يتطلب تدخلا شاملا وعاجلا لمعالجة تداعيات الفيضانات وتخفيف معاناة المتضررين”.

مساعدات كويتية

وقد أعلنت جمعية النجاة الخيرية الكويتية، الخميس 8 أغسطس/آب، تقديم مساعدات عاجلة تقدر بـ165 ألف دولار أمريكي للمتضررين من السيول التي اجتاحت محافظات غربي اليمن.

جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها رئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والإعلام بالجمعية عبد الله الشهاب، مشيرًا إلى أن المساعدات تشمل “مواد غذائية وإيوائية عاجلة لمساعدة ألف أسرة يمنية متضررة جراء السيول الأخيرة التي ضربت عددا من المحافظات”.

ومن بين تلك المساعدات، وفق للشهاب، “1000 سلة غذائية، ومجموعة من المستلزمات الإيوائية بعدد 250 من خيام وبطانيات وفرش، و250 خزان مياه صالحة للشرب”.

متبرعينا الأعزاء …

شاهدوا ثمرة عطائكم وإغاثتكم العاجلة لإخوانكم في #اليمن كنتم نورًا وأملًا وسط ظلامِ المعاناة، ورمزًا للإغاثةِ والإنسانيةِ. نسألُ الله أن ييسر لكم كل عسير وأن يفرج عنكم كل هم، كما يسرَّتم وفرَّجتم على أهلِنا في اليمن. حملتنا مستمرة، مساهمتكم هي نبض الحياة… pic.twitter.com/2njbQMyZiP — النجاة الخيرية (@AlNajatOrg) August 12, 2024

مساعدات عاجلة

وقد أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، مساء الجمعة 9 أغسطس/آب، توزيع مساعدات على نحو 22 ألفا من المتضررين من السيول في اليمن.

وقال مكتب الصندوق باليمن “‏تستمر آلية الاستجابة السريعة بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقديم الإغاثة الطارئة للمتضررين من سيول الأمطار في محافظات ‎الحديدة وحجة وريمة والمحويت”.

وأضاف الصندوق أن “أكثر من 22 ألفا و365 شخصا تلقوا المساعدة حتى الجمعة 9 أغسطس، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الطوارئ المركزي للأمم المتحدة”.