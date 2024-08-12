بريطانيا.. ملف الهجرة يطارد الحكومة بعد عبور 700 لاجىء القناة الإنجليزية في يوم واحد

عبر أكثر من 700 مهاجر القناة الإنجليزية أمس الاحد، وتوفي اثنان خلال محاولتهما القيام بالرحلة، فيما يعد أعلى عدد لعمليات العبور اليومية منذ أن تولي كير ستارمر منصب رئيس الوزراء في الخامس من يوليو/ تموزالماضي.

وأفادت وكالة الانباء البريطانية “بي إيه ميديا” الإثنين، بأن وزارة الداخلية سجلت وصول 703 أشخاص إلى المملكة المتحدة أمس الأحد على متن 11 قاربا، بما يشير إلى وجود 64 شخصا في كل قارب في المتوسط.

ويأتي ذلك في الوقت الذي توفي فيه شخصان بالمياه الفرنسية أثناء محاولتهما عبور القناة الإنجليزية، كما يعتقد أنه قد تم إنقاذ آخرين كانوا على متن القارب، وتمت إعادتهم إلى فرنسا. وتقود السلطات الفرنسية التحقيق بشأن حالات الوفاة.

ستارمر يواجه تحديات في ملف الهجرة

جدير بالذكر أن عمليات العبور الأخيرة ترفع إجمالي عدد طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى بريطانيا هذا العام حتى الآن إلى 18 ألفا و342 شخصا.

يذكر أن ستارمر قام بإلغاء برنامج ترحيل طالبي اللجوء، الذين يصلون عبر قوارب من فرنسا إلى المياه البريطانية، إلى رواندا، وهو البرنامج الذي سبق أن أقره رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك.

وتعهد ستارمر بإجراءات قوية لتعزيز أمن الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية، وهو أحد الملفات التي يثيرها اليمين المتطرف بشكل مستمر، ويتهمون حكومة حزب العمال بالإخفاق في التعامل معها.

وشهدت بريطانيا مؤخرا اضطرابات قادها اليمين المتطرف، واستهدفت فنادق للاجئين ومساجد، بعد معلومات زائفة في مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد اللاجئين بقتل ثلاث فتيات بريطانيا.