بعد أن حسم الدوري.. أبرز الراحلين وصفقات الأهلي المصري للموسم الجديد

واصل النادي الأهلي المصري المتوج بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم سلسلة انتصاراته المتتالية بفوزه 2-1 على ضيفه نادي (زد إف سي) في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 25 أمس الأحد.

وبعدما حقق انتصاره 21 على التوالي، رفع الأهلي رصيده إلى 84 نقطة من 32 مباراة بفارق ثماني نقاط عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني وتتبقى للأهلي مباراتان في مسابقة الدوري للموسم الحالي.

صفقات النادي الأهلي الجديدة

وفي إطار تعزيز صفوفه للموسم الجديد أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله، قادما من نادي سوتشي الروسي.

وأعلن أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ومدير التعاقدات، عن تعاقد الأهلي مع يحيى عطية الله، لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء.

وأوضح توفيق، أن يحيى عطية الله، وقع على عقود انضمامه للأهلي، وإنهاء كل الإجراءات الإدارية والمالية في هذا الشأن.

وكان عطية الله قد انضم إلى سوتشي في فبراير/ شباط الماضي، وشارك في 11 مباراة سجل فيها هدف الفوز ضد سبارتاك موسكو وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ويعتبر عطية الله ثاني صفقات الأهلي للموسم الجديد، بعد اللاعب القطري يوسف أيمن، مدافع نادي الدحيل، الذي يحمل أيضًا الجنسية المصرية.

مفاوضات النادي الأهلي مع محمد بن رمضان

كما دخل النادي الأهلي في مفاوضات مع لاعب منتخب تونس ونادي فيرنسفاروش المجري، محمد علي بن رمضان.

ويلعب بن رمضان مع الفريق المجري منذ الصيف الماضي بعد انتهاء عقده مع الترجي ووقع لمدة 3 سنوات حتى 30 يونيو/ حزيران 2026.

ولم يتم حسم نتائج المفاوضات نظراً لدخول عدد من الأندية العربية على خط التعاقد مع اللاعب، ومع نادي فيرنسفاروش الذي يسعى للحصول على أكبر استفادة مادية ممكنة من الصفقة.

قائمة الراحلين عن النادي الأهلي

تأكد رحيل ثلاثة لاعبين أجانب عن صفوف النادي قبل الإعلان الرسمي عن بداية فترة الانتقالات الصيفية، وكان اللاعب الفرنسي أنطوني موديست أول الراحلين بعد انتهاء عقده يوم 30 يونيو/ حزيران الماضي.

حيث رفض النادي تمديد عقد اللاعب لمدة شهرين حتى نهاية الموسم الجاري في مصر وذلك بسبب فشله في تقديم أوراق اعتماده طوال الموسم الجاري مع النادي.

كما رحل اللاعب المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق، بعد موافقة الأهلي على إعارته لنادي الخلود السعودي لمدة موسم، قبل أن يتحدد مصيره بعدها سواء بالعودة للأهلي أو الرحيل نهائياً.

كما رحل اللاعب محمد الضاوي (كريستو) لنادي الصفاقسي التونسي على سبيل الإعارة، وكان قد انتقل للنادي الأهلي قادماً من النجم الساحلي التونسي في يناير/ كانون الثاني 2023 لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.