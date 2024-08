حريق بمحطة زابوريجيا النووية.. وأكبر توغل أوكراني في روسيا يجبر السكان على المغادرة (فيديو)

تبادلت كييف وموسكو مسؤوليّة اندلاع حريق في نظام للتبريد في محطّة زابوريجيا النوويّة الخاضعة لسيطرة القوّات الروسيّة.

وذكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنّ “الغُزاة الروس أشعلوا حريقا” في المحطّة، متّهما إيّاهم بمحاولة “ابتزاز” كييف. وقال إنّ “المستويات الإشعاعيّة هي حاليا ضمن المعايير”.

وأظهر تسجيل فيديو نشره زيلينسكي تصاعد دخان أسود فوق أحد أبراج التبريد في المحطّة.

Enerhodar. We have recorded from Nikopol that the Russian occupiers have started a fire on the territory of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.

Currently, radiation levels are within norm. However, as long as the Russian terrorists maintain control over the nuclear plant, the… pic.twitter.com/TQUi3BJg4J

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2024