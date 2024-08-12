حماس تندد بتصريحات كاتس حول تدمير مخيم جنين وتهجير سكانه

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، التي دعا فيها إلى تدمير مخيم جنين وتهجير سكانه.

وأكدت الحركة في بيان الأحد، أن هذه الدعوات تعكس “عقلية الإبادة والإجرام التي تسكن قادة الاحتلال الإسرائيلي”.

وحذرت (حماس) من “المخططات الإجرامية” لحكومة إسرائيل الحالية ضد الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى تصريحات سابقة صدرت عن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسليل سموتريتش، اللذين دعوا إلى تجويع الفلسطينيين وإبادتهم في قطاع غزة.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه التصريحات والمخططات.

وأعلنت (حماس) أن “الجرائم المتواصلة” التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية ومخيماتها لن تثني الشعب الفلسطيني عن الثبات على أرضه ومواصلة المقاومة “حتى دحر الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس”.

وفي وقت سابق الأحد، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن كاتس قوله خلال اجتماع مغلق مع قادة مجلس المستوطنات الأربعاء الماضي، إنه “يجب التعامل مع مخيم جنين كالتعامل مع غزة”.

وزعم كاتس أن “مخيمات اللاجئين هي بؤر للشر لا تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية وإنما تخضع لإيران، ويجب إخلاء مخيم جنين للاجئين من المدنيين، ثم التعامل معه كما التعامل مع قطاع غزة“.

ومؤخرًا تصاعدت التصريحات المتطرفة لمسؤولين إسرائيليين، وسط انتقادات إقليمية حادة، بينها تصريح لسموتريتش طالب فيه بقتل 2 مليون فلسطيني في غزة باستخدام سلاح التجويع.