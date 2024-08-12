لواء بالجيش الإسرائيلي: قريبون من حرب إقليمية

قال الرئيس السابق لإدارة العمليات في الجيش الإسرائيلي واللواء في قوات الاحتياط يسرائيل زيف إن إسرائيل تعيش أيامًا مصيرية في ظل التهديدات الإيرانية وجولة المفاوضات المرتقبة مع حماس يوم الخميس القادم.

وأضاف زيف في مقابلة أجراها، الإثنين، مع راديو FM103: “نتواجد على خط التصعيد في أقرب نقطة لاندلاع حرب إقليمية”.

وتابع: “بطريقة ما، نطاق النيران وكثافتها ما زال على ارتفاع معين حيث تنجح إسرائيل في التعامل معه، وبالرغم من الأثمان العالية للغاية التي تدفعها إسرائيل في ظل ما يحدث في الشمال والأثمان السياسية والاقتصادية، إلا أنه من الواضح أن هذا يتجه نحو مستوى أخطر من التصعيد، وهذه قصة لم نعهدها من قبل”.

وتابع: “لا اعتقد أن أي أحد منا حتى داخل النظام، يعرف حقاً ما الذي ينوي الإيرانيون وحزب الله فعله بالتحديد”.

وأبلغت إسرائيل، الولايات المتحدة بأن “إيران تستعد لهجوم واسع النطاق عليها” وذكر موقع (أكسيوس) الإخباري أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أبلغ نظيره الأمريكي أن “الاستعدادات العسكرية الإيرانية تشير إلى أن طهران تستعد لهجوم واسع النطاق”.

وتأتي حالة التوتر في المنطقة عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران في 31 من يوليو/تموز، ومقتل القائد العسكري الكبير في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في غارة على بيروت.

وأثار اغتيال هنية وشكر، مخاوف من تحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، وقالت إيران إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن اغتيال هنية بسبب دعمها لإسرائيل.