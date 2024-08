منظمة العمل الدولية: زلزال قادم للشباب في إفريقيا وقلق عالمي من انعدام الأمن الوظيفي

توقّعت منظمة العمل الدولية في تقرير نشرته اليوم الاثنين انخفاضًا إضافيًّا للمعدل العالمي لبطالة الشباب الذي يسجّل أدنى مستوى له منذ 15 عامًا، لكنّها حذّرت من أن انعدام الأمن الوظيفي يسبب “قلقا متزايدًا”.

وحذّرت المنظمة من أن هناك عددًا كبيرًا من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما لا يعملون ولا يتعلّمون ولا يتدرّبون.

وحذّر التقرير من أن التوظيف بعد جائحة كوفيد-19 لم يتعافَ على المستوى العالمي، وقالت المنظمة في بيانها إن “الشباب في بعض المناطق والكثير من الشابات لا يستفيدون من الانتعاش الاقتصادي”.

وبلغ معدل بطالة الشباب 64.9 مليونًا بنسبة 13% في العام 2023، وكان 13,8% عام 2019، قبل الجائحة، ويُتوقّع التقرير أن يواصل المعدّل انخفاضه إلى 12,8% عامي 2024 و2025.

لكن المنظمة تشير إلى أن “الوضع ليس على النحو نفسه في كل المناطق. فمعدّلات بطالة الشباب في الدول العربية وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، في عام 2023 أعلى مما كانت عليه عام 2019.

وقالت المنظمة في منشور على حسابها على منصة إكس “هناك ملايين الشباب في جميع أنحاء العالم يعانون من عجز في تحقيق طموحاتهم في الحصول على عمل لائق. لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية دون معالجة هذه الحواجز، لقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات عاجلة”.

🚨Millions of young people around the world are blocked in their aspiration for decent work.

No #SocialJustice is possible without addressing these barriers.

It's time for urgent action. pic.twitter.com/co6QCxron7

— International Labour Organization (@ilo) August 12, 2024