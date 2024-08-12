نظير عياد مفتيا جديدا لمصر خلفا لشوقي علام

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، تعيين نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مفتيا جديدا للبلاد لـ4 سنوات قادمة.

جاء ذلك وفق قرار جمهوري أصدره السيسي، بحسب بيان لمشيخة الأزهر التي يتبع لها مجمع البحوث.

وأفاد بيان الأزهر، أن السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًّا بتعيين نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مفتيًا للجمهورية، لـ4 سنوات بناءً على ترشيح من شيخ الأزهر أحمد الطيب.

من هو نظير عياد؟

وفق سيرة ذاتية نقلتها وسائل إعلام محلية، فإن نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وأستاذ العقيدة والفلسفة، ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة كفر الشيخ شمالي البلاد.

كما حصل المفتي الجديد على ليسانس أصول الدين في العقيدة والفلسفة في مايو عام 1995، والماجستير في أصول الدين تخصص العقيدة والفلسفة عام 2000، ثم الدكتوراه عام 2003.

وعمل كمعيد ثم مدرّس مساعد ثم مدرس ثم أستاذ مساعد في كلية أصول الدين جامعة المنصورة، حتى انتقل منها إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ فرع جامعة ليعمل كأستاذ مساعد بقسم العقيدة والفلسفة.

ويشغل المفتي الجديد عضوية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وبيت العائلة المصرية.

كما قام بالتدريس في بعض الجامعات الخارجية، في ليبيا والسعودية وناقش وأشرف على ما يقرب من 35 رسالة ماجستير ودكتوراة.

له ما يزيد عن 30 مؤلفًا في تخصصات: علم الكلام، الفلسفة والمنطق، الفرق والمذاهب والأديان، التصوف، وبعض العلوم والفنون الأخرى.

وكان شوقي علام، يشغل منصب مفتي مصر منذ مارس/ آذار 2013 حتى إعلان القرار.

وتنص لائحة اختيار المفتي على أن يعرض شيخ الأزهر اسم المرشح عقب عدة إجراءات على رئيس البلاد لإعمال اختصاصه في إصدار قرار تعيين المفتي.