نظير عياد مفتيا جديدا لمصر خلفا لشوقي علام

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، تعيين نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مفتيا جديدا للبلاد 4 سنوات قادمة.

جاء ذلك وفق قرار جمهوري أصدره السيسي، بحسب بيان لمشيخة الأزهر التي يتبع لها مجمع البحوث.

وأفاد بيان الأزهر، أن السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًّا بتعيين نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مفتيًا للجمهورية 4 سنوات، بناءً على ترشيح من شيخ الأزهر أحمد الطيب.

من هو نظير عياد؟

وفق سيرة ذاتية نقلتها وسائل إعلام محلية، فإن نظير عياد، كان أمينًا عامًّا لمجمع البحوث الإسلامية، وأستاذًا للعقيدة والفلسفة، ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة كفر الشيخ شمالي البلاد.

كما حصل المفتي الجديد على ليسانس في أصول الدين من قسم العقيدة والفلسفة في مايو عام 1995، والماجستير في أصول الدين تخصص العقيدة والفلسفة عام 2000، ثم الدكتوراه عام 2003.

وعمل معيدًا ثم مدرّسًا مساعدًا ثم مدرّسًا ثم أستاذًا مساعدًا في كلية أصول الدين بجامعة المنصورة، حتى انتقل منها إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ ليعمل أستاذًا مساعدًا بقسم العقيدة والفلسفة.

ويشغل المفتي الجديد عضوية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وبيت العائلة المصرية.

كما قام بالتدريس في جامعات بليبيا والسعودية، وناقش وأشرف على ما يقرب من 35 رسالة ماجستير ودكتوراة.

له ما يزيد على 30 مؤلفًا في تخصصات: علم الكلام، الفلسفة والمنطق، الفرق والمذاهب والأديان، التصوف، وبعض العلوم والفنون الأخرى.

وكان شوقي علام، يشغل منصب مفتي مصر منذ مارس/آذار 2013 حتى إعلان القرار.

وتنص لائحة اختيار المفتي على أن يعرض شيخ الأزهر اسم المرشح عقب عدة إجراءات على رئيس البلاد لإعمال اختصاصه في إصدار قرار تعيين المفتي.