ألمانيا: هجوم إسرائيل على مدرسة التابعين في غزة “دفاع عن النفس”

أعلنت ألمانيا أن الهجوم الإسرائيلي على مدرسة “التابعين” في غزة، التي أدت إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، يأتي “دفاعا عن النفس”، رغم انتقادات واسعة من العديد من الدول.

وأدلى فولفغانغ بوشنر -نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية- بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في برلين، مساء الاثنين.

وادعى بوشنر أن “إسرائيل تمتلك حق الدفاع عن النفس، وفي الواقع حماس تتمركز في المدارس والمستشفيات ورياض الأطفال وتستخدمها كمراكز قيادة، كما تجبر سكان القطاع على استخدامهم دروعا بشرية، وهذه هي الحقيقة المحزنة”، وفق قوله.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أعلن، السبت، عن استشهاد أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية استهدفتهم أثناء أدائهم صلاة الفجر بمدرسة التابعين، التي لجأ إليها نازحون فارون من العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأثارت الضربة الإسرائيلية تنديدات من دول عربية وتركيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، كما عبرت الولايات المتحدة عن قلقها العميق.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.