احتفلوا بـ “بيتزا” المثلث الأحمر.. المقاومة تفجر دبابة إسرائيلية في تل السلطان برفح (فيديو)

نشر الإعلام الحربي لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- مقطعا مصورًا، اليوم الثلاثاء، لتفجير دبابة (ميركافاه 4 باز) إسرائيلية بالاشتراك مع كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عند مفترق أبو عياش في حي تل السلطان غربي مدينة رفح في قطاع غزة.

وظهر المقاومون الفلسطينيون في المقطع وهم يحملون العبوة الناسفة وقذيفة محمولة على الكتف وهم يتوعّدون قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن تبدأ المنافسة فيما بينهم على من ينفّذ عملية تفجير الدبابة الإسرائيلية.

واحتفل المقاومون بعد نجاح عملية تدمير الدبابة الإسرائيلية مع فطيرة من (البيتزا) وقد شكلت على رسم المثلث الأحمر المقلوب الذي ذاع صيته وانتشر بشكل كبير بعد استخدام المقاومة الفلسطينية له في مقاطع استهداف الجيش الإسرائيلي منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.