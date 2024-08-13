التحقيق مع مجندة إسرائيلية فجرت قنبلة يدوية كانت تلعب بها وأصابت جنديين (فيديو)

فتح جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيقًا مع مجندة متهمة بتفجير قنبلة يدوية عن طريق الخطأ أثناء اللعب بها بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الخليل، ما أسفر عن إصابة جنديان.

ووفقًا لقناة “كان” الإسرائيلية، فإن المجندة كانت تتعامل مع القنبلة اليدوية بطريقة غير مهنية وغير مسؤولة مما أدى إلى انفجارها.

وأضاف تقرير القناة أن الجيش بدأ في تحقيق شامل للتأكد من ملابسات الحادث ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

תיעוד: לוחמת מג"ב שיחררה אמש ניצרה מרימון חי בטעות ליד מערת המכפלה, מח"ש פתחה בחקירה – "משחק בנשק" | כל הפרטים >>> https://t.co/1NoABt8saQ@ItayBlumental pic.twitter.com/VlNYeznObx — כאן חדשות (@kann_news) August 13, 2024

يشار إلى أن المسجد الإبراهيمي يقع في البلدة القديمة من مدينة الخليل التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

ومنذ 1994 قسمت إسرائيل المسجد بواقع 63 % لليهود، و37 % للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن أسفرت عن مقتل 29 مصل، وفي الجزء المخصص لليهود تقع غرفة الأذان.