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التحقيق مع مجندة إسرائيلية فجرت قنبلة يدوية كانت تلعب بها وأصابت جنديين (فيديو)

قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل (الأناضول)
13/8/2024

فتح جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيقًا مع مجندة متهمة بتفجير قنبلة يدوية عن طريق الخطأ أثناء اللعب بها بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الخليل، ما أسفر عن إصابة جنديان.

ووفقًا لقناة “كان” الإسرائيلية، فإن المجندة كانت تتعامل مع القنبلة اليدوية بطريقة غير مهنية وغير مسؤولة مما أدى إلى انفجارها.

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وأضاف تقرير القناة أن الجيش بدأ في تحقيق شامل للتأكد من ملابسات الحادث ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

يشار إلى أن المسجد الإبراهيمي يقع في البلدة القديمة من مدينة الخليل التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

ومنذ 1994 قسمت إسرائيل المسجد بواقع 63 % لليهود، و37 % للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن أسفرت عن مقتل 29 مصل، وفي الجزء المخصص لليهود تقع غرفة الأذان.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات