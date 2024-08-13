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التحقيق مع مجندة إسرائيلية فجرت قنبلة يدوية كانت تلعب بها وأصابت جنديين (فيديو)

قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل (الأناضول)
13/8/2024-|آخر تحديث: 13/8/202410:05 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

فتح جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيقًا مع مجندة متهمة بتفجير قنبلة يدوية عن طريق الخطأ أثناء اللعب بها بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الخليل، ما أسفر عن إصابة جنديين.

ووفقًا لقناة “كان” الإسرائيلية، فإن المجندة كانت تتعامل مع القنبلة اليدوية بطريقة غير مهنية وغير مسؤولة مما أدى إلى انفجارها.

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وأضاف تقرير القناة أن الجيش بدأ تحقيقا شاملا للتأكد من ملابسات الحادث ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

يشار إلى أن المسجد الإبراهيمي يقع في البلدة القديمة من مدينة الخليل التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

ومنذ 1994 قسمت إسرائيل المسجد بواقع 63 % لليهود، و37 % للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن أسفرت عن مقتل 29 مصليا، وفي الجزء المخصص لليهود تقع غرفة الأذان.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات