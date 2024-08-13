النفايات الطبية.. قنبلة موقوتة تُهدد حياة النازحين في قطاع غزة

تُشكل النفايات الطبية، الناتجة عن المستشفيات في قطاع غزة، قنبلة موقوتة تُهدد حياة النازحين في القطاع، خاصة مع عدم قدرة الجهات الطبية على تصريفها بشكل صحي وسليم مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي لقاء مع الجزيرة مباشر، قال علي أبو جلهوم، المسؤول في وحدة مكافحة العدوى بوزارة الصحة بغزة، إن “أزمة النفايات الطبية تفاقمت بشكل كبير للغاية، في ظل عدم وجود الأكياس الخاصة بعمليات الفرز وتضاعف الكميات التي يتم إنتاجها يوميًّا”.

تضاعف النفايات بسبب العدوان

وأوضح أبو جلهوم أن “المستشفيات كانت تُنتج قبل الحرب كميات قليلة من النفايات الطبية؛ إلا أنها تنتج أضعاف هذه الكمية في الوقت الحالي”.

وتابع قائلًا: “كنا نعمل على برامج لمعالجة تلك النفايات، والآن لا يمكن الاستمرار بهذا الأمر في ظل الوضع الصعب الذي نعيشه بالحرب”.

وأضاف: “عملية تجميع وترحيل النفايات الطبية متأخرة للغاية، خاصة في ظل الضغط الذي تواجهه المستشفيات ونقص الوقود”، لافتًا إلى أنه يتم دمج النفايات الطبية بالنفايات الصلبة وتجميعها في أماكن تجمع النازحين.

وقال أبو جلهوم: “هذه النفايات خطيرة للغاية، حيث تتسبب في روائح كريهة وانتشار الأمراض المعدية والجلدية وغيرها من المشكلات الطبية، وبتنا لا نقدر على السيطرة على هذه الأمراض”.

وبيّن أن “النفايات الطبية الحادة والخطيرة لا يتم التعامل معها بالشكل الصحيح، وأن الوزارة بغزة أبلغت المؤسسات الدولية بهذه الأزمة”، مطالبًا المؤسسات الدولية بالنظر في هذه الأزمة المتفاقمة.

الاحتلال دمَّر أدوات نقل النفايات

من ناحيته، قال خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، إن “جيش الاحتلال دمر العربات الناقلة للنفايات وحاصر الأماكن التي يتم نقل القمامة إليها”، مبينًا أن ذلك أدى إلى انتشار النفايات بشكل كبير داخل القطاع.

وأوضح الدقران، للجزيرة مباشر، أن “هذه النفايات مختلطة بالنفايات الطبية، وهو الأمر الذي أدى لانتشار الأمراض”، محملًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن عدم القدرة على تصريف النفايات الطبية بالشكل الصحيح.

وتابع: “نحن في وضع خطير جدًّا ونضع المخلفات في أماكن غير آمنة وهذه النفايات تسبب الأمراض ونحن نخشى على النازحين”، مشددًا على أن ذلك يأتي في إطار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد سكان القطاع.