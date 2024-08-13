بعضها يقاوم الإشعاع.. دراسة تحذر من مئات أنواع البكتيريا داخل أفران الميكرويف

كشفت دراسة علمية أجريت في إسبانيا أن أفران الميكرويف تحتوي على مئات من أنواع البكتيريا، وأن بعضها يمكنه مقاومة الإشعاع الذي يصدر عن الأفران عند تشغيلها.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها دورية “فرونتيرز إن مايكروبيولوجي” العلمية (Frontiers in Microbiology)، اختبر الباحثون 30 فرن ميكرويف مختلفا، من بينها 10 في منازل و10 في مراكز ضيافة بشركات، و10 في معامل بحثية.

3 أنواع شائعة

ورصد باحثون من مؤسسة “داروين بيوبروسبكتينغ إكسيلانس” للدراسات الحيوية والبكتيرية في إسبانيا (Darwin Bioprospecting Excellence)، داخل هذه الأفران 747 نوعا من البكتيريا تنتمي إلى 25 فصيلة بكتيرية منفصلة، من بينها ثلاثة أنواع يشيع وجودها داخل الجسم البشري وفي الطبيعة، وهي البكتيريا المتينة الجدار (Fermicutes) وبكتيريا الشعاعيات (actinobacteria) وبكتيريا المتقلبات (Proteobacteria).

أكثر قدرة على مقاومة الإشعاع

وتبيّن من الدراسة أن أنواع البكتيريا التي يتم اكتشافها داخل أفران الميكرويف المنزلية يتشابه بعضها مع بعض إلى حد كبير، ولكن الاختلافات الرئيسية ظهرت في أفران المعامل والمختبرات، حيث اتضح أن هذه الأفران يمكن أن تحتوي على أنواع متنوعة من البكتيريا، وأن بعضها أكثر قدرة على مقاومة الإشعاع.

ووجد الباحثون تشابهًا كبيرًا بين أنواع البكتيريا التي توجد داخل الأفران المنزلية والبكتيريا التي يمكن رصدها على الأسطح داخل المطابخ.

كيفية التنظيف

وذكر الباحثون أنه بالرغم من أن بعض أنواع هذه البكتيريا قد يشكّل خطورة على الصحة، فإن الغالبية العظمى من البكتيريا الموجودة داخل أفران الميكرويف لا تختلف في خطورتها عن البكتيريا التي توجد عادة على أسطح المطابخ، بحسب الموقع الإلكتروني (هيلث داي) المتخصص في الأبحاث الطبية.

وينصح الباحثون بتعقيم أفران الميكرويف بشكل منتظم باستخدام سوائل النظافة، ومسح أسطحها الداخلية بقطعة مبللة كل مرة بعد الاستخدام.