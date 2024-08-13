زلزال بقوة 5.5 يضرب سوريا ويشعر به سكان الأردن ولبنان وتركيا

قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا بقوة نحو 5.5 درجات ضرب منطقة سوريا والأردن الاثنين.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

بدوره قال مرصد الزلازل الأردني إنه “تم تسجيل هزة أرضية بقوة 5.4 على مقياس ريختر شمال سوريا وتبعد عن عمان 350 كلم”.

وأكدت وكالة سانا السورية الخبر وقالت إن “هزة أرضية ضربت عدة محافظات بسوريا”، دون أن تسميها.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن “زلزالا بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة حماة وسط سوريا وشعر به سكان الولايات الجنوبية في تركيا”.

وأشار مراسل الجزيرة إلى “هزة أرضية شعر بها سكان بيروت وشمال وشرق لبنان”.

بدورها، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن “الهزة الأرضية التي شعر بها سكان شمال ووسط إسرائيل كانت بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر”.