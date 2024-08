في دردشة مع إيلون ماسك شاهدها مليار شخص.. هذا أبرز ما قاله ترامب

أجرى الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي لانتخابات 2024 عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، دردشة عبر “مساحات منصة إكس” مع مالك المنصة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، استمرت نحو ساعتين، استعرضا فيها الكثير من القضايا والملفات حول الانتخابات القادمة، المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

تابع البث المباشر للمقابلة أكثر من مليون مستخدم على المنصّة التي سبق أن أقصت ترامب وأوقفت حساباته بعدما اجتاح أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير/كانون الثاني 2021. وقد أعلن ماسك عودة ترامب إلى المنصة قبل الدردشة بينهما.

وقال ماسك إن عدد مشاهداتها بعد الانتهاء منها تجاوز مليار مشاهدة.

Combined views of the conversation with @realDonaldTrump and subsequent discussion by other accounts now ~1 billion https://t.co/s8x8QmdmnY

وبدأت المقابلة بعد تأخير 40 دقيقة بسبب مشكلات فنية، قال ماسك إنها بسبب “هجوم إلكتروني ضخم لحجب الخدمة” من خلال إغراق خوادم الشركة بهدف تعطيلها.

وقال ماسك عند انطلاق المقابلة أخيرا “هذا الهجوم الضخم يُظهر أن هناك معارضة كبيرة لمجرد أن يستمع الناس إلى ما يقوله الرئيس ترامب”.

وكتب ماسك “قمنا باختبار النظام مع 8 ملايين مستمع في الوقت نفسه اليوم”، متعهدا بإجراء المقابلة مع عدد محدد من المستمعين ثم نشرها دون تعديل في وقت لاحق.

وكان هذا الهجوم مُحرجا لإكس ومالكها، وذكّر بالفشل الذي لحق بالمنصّة عندما شهدت مشكلات فنية عرقلت بثّ انطلاق حملة المرشح الجمهوري السابق رون ديسانتيس عبرها.

ومنذ أن استحوذ ماسك على منصّة تويتر سابقا وبدل اسمها إلى إكس وأعاد تفعيل حساب ترامب عليها، تواجه انتقادات تأخذ عليها تساهلها حيال التضليل الإعلامي، واتهامات بأنها أصبحت قناة لليمين المتطرف.

وعد ترامب أثناء المقابلة بتنفيذ “أكبر عملية ترحيل في تاريخ” الولايات المتحدة، مردّدا ادّعاءه بأن تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة في عهد بايدن تسبب في زيادة الجرائم.

ووافقه ماسك الرأي قائلا “لدينا أشخاص يتدفقون وكأنها.. نهاية العالم بأيدي الزومبي”، مشبها الوضع على الحدود الأمريكية بفيلم “وورلد وور زد”.

شكك ترامب في شرعية ترشيح هاريس، في وقت يجد صعوبة في التصدي لموجة الحماسة العارمة التي أثارتها هاريس منذ دخولها الحملة.

وقال إن سحب بايدن ترشيحه لولاية ثانية على خلفية مخاوف حول وضعه الصحي، كان “انقلابا”.

سخر ترامب من التغير المناخي، معتبرًا أن ارتفاع مستوى المحيطات سيؤدي إلى “المزيد من الأملاك على الشاطئ”. غير أن ذلك لم يمنعه من الإشادة بسيارات تيسلا الكهربائية “الرائعة” التي ينتجها ماسك.

وأيده ماسك الرأي قائلا “ليس الوضع وكأن المنزل يشتعل على الفور”، مهنّئًا ترامب على “تغريداته الأسطورية” بحسب تعبيره.

اغتنم ترامب المقابلة ليشيد بعلاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. وأكد أنه في حال عودته إلى الرئاسة، ستكون الولايات المتحدة أكثر أمانا.

وقال “أحد الأمور التي سنقوم بها هو أننا سنبني قبّة حديدية”، في إشارة إلى نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي.

وعلق ماسك “أعتقد أن الناس لا يدركون حجم أخطار حرب عالمية ثالثة”.

بدا ماسك في الحوار وكأنه يروج لتوليه منصبا في إدارة مقبلة برئاسة ترامب، شارحا أنه يود المشاركة في لجنة “تتثبت من أن أموال دافعي الضرائب تُنفق بصورة نزيهة”.

وأيد ترامب مثل هذا الاحتمال وهنأ ماسك على التسريحات الجماعية التي قام بها داخل منصة إكس عندما تسلمها.

وأشاد به قائلا له “إنك أفضل من يمكنه خفض التكاليف”.

وختم ماسك المقابلة محذرا من التحديات المطروحة في الانتخابات القادمة، قائلًا لترامب: “أعتقد أننا عند منعطف في مصير الحضارة، وأعتقد أن علينا سلوك الطريق الصحيح”. وأضاف “أعتقد أنك الطريق الصحيح”.

قبل ساعات من بدء الدردشة، وجه مفوّض الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون تحذيرا إلى ماسك في رسالة ذكّره فيها بواجب الاعتدال على الشبكة الاجتماعية وتجنّب “تضخيم المحتوى الخطير”.

وقال بريتون إنّ هذه المقابلة “ستكون متاحة أمام مستخدمي إكس داخل الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف “مكاتبنا وأنا سنكون يقظين للغاية.. تحسبا لأي انتهاكات محتملة لقانون الاتحاد الأوروبي بشأن الخدمات الرقمية، ولن نتوانى عن استخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك إجراءات مؤقتة، إذا كان ذلك ضروريا لحماية المواطنين الأوروبيين”.

لكن ماسك تجاهل كل التحذيرات، وفي منشور له على منصته إكس أرفقه بـ “صورة ساخرة” تنطوي على إهانة للمفوض الأوروبي، كتب ساخرا “للصراحة أردت بشدة أن أرد بهذه “الصورة الساخرة” من (فيلم) تروبيك ثاندر، لكني لن أقدم إطلاقا على فعل شيء بهذه الوقاحة واللامسؤولية”.

To be honest, I really wanted to respond with this Tropic Thunder meme, but I would NEVER do something so rude & irresponsible! https://t.co/jL0GDW5QUx pic.twitter.com/XhUxCSGFNP

— Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2024