نيويورك تايمز: حالة تأهب قصوى للجيش الإسرائيلي وسط مخاوف من رد إيراني هذا الأسبوع

قالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير الاثنين إن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى، استعدادا لهجوم انتقامي متوقع من إيران وحلفائها الإقليميين، في الوقت الذي قام فيه الجيش الأمريكي بإرسال غواصة مزودة بصواريخ موجهة إلى المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض قوله إن المعلومات الاستخبارية الأمريكية تشير إلى أنه “من المحتمل بشكل متزايد أن يتم الهجوم على إسرائيل خلال أيام”.

وذكر كيربي في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن وكالات الاستخبارات الأمريكية تتفق مع وجهة نظر إسرائيل، وهي أن الهجوم الإيراني المرتقب قد يقع خلال هذا الأسبوع.

وذكرت الصحيفة أن دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أعلن في مؤتمر صحفي يهدف إلى طمأنة الرأي العام القلق في إسرائيل، أن القوات الإسرائيلية زادت من دوريات الطائرات الحربية فوق لبنان، لمراقبة أنشطة حزب الله، وتواصل ضرب أهداف للحزب.

بيان مشترك يدعو إلى خفض التصعيد

وفي ذات السياق تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا لبحث سبل خفض التصعيد في المنطقة، وجهود الوساطة الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأصدر القادة الأوروبيون بيانا مشتركا الاثنين عبروا فيه عن تأييدهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحثوا إيران على الامتناع عن شن هجوم على إسرائيل.

وتعهدت إيران بالرد على اغتيال إسماعيل هنية، مدير المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في طهران في 31 يوليو/تموز الماضي، الذي حمّلت إسرائيل مسؤوليته، وإن لم تقرّ إسرائيل بذلك.

كما أجرى كل من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني أولاف شولتز اتصالين مباشرين مع الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان للمطالبة بوقف التصعيد.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجنرال باتريك ريدر، أن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بإرسال غواصة تحمل صواريخ موجهة إلى الشرق الأوسط، وسبق أن أمر بإرسال طائرات مقاتلة إضافية وسفن حربية لإطلاق الصواريخ إلى المنطقة.