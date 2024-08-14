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آلاف الطلاب خسروا العام الدراسي.. الأونروا تشرح واقع التعليم في غزة

غزة أونروا قوات الاحتلال الإسرائيلي
جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مقر منظمة الأونروا في قطاع غزة (رويترز)
14/8/2024

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، أن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أثرت بشدة على الأطفال في غزة.

وقال مفوض عام الوكالة الأممية في مقابلة مع منظمة معنية بالتعليم تابعة للأمم المتحدة “يوجد طفل بين كل شخصين في قطاع غزة.. لقد قُتل آلاف الأطفال.. وأصيب آلاف آخرون بإعاقات جديدة”.

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تدمير نظام التعليم

وكشف فيليب لازاريني، أنه تم تدمير نظام التعليم، وقال “تم حرمان 625 ألف طفل في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك 300 ألف طالب من طلاب الأونروا، من الحق في التعليم منذ بداية الحرب”.

وقال “تم قصف ما يقرب من 70% من مدارس الأونروا، مما يسلط الضوء على التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي” مشيرا إلى أن 95% من هذه المدارس كانت تستخدم كملاجئ للنازحين عندما تعرضت للقصف.

وأشار فيليب لازاريني، في حديثه إلى “الصندوق العالمي للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة داخل الأمم المتحدة” إلى أن الحرب تؤثر أيضًا على عشرات الآلاف من الأطفال في الضفة الغربية.

وقال إن المدارس في الضفة الغربية المحتلة، تُغلق بشكل متقطع بسبب العمليات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية هناك والاشتباكات المتكررة.

تحذير من عدم انتظام الدراسة

وحذر مفوض عام الأونروا، من إطالة أمد بقاء الأطفال خارج المدرسة، وقال إن ذلك من شأنه أن يعرضهم لمخاطر جمة منها العنف والاستغلال، بما في ذلك عمالة الأطفال وغيرها.

وأكد أن تأثير الحرب على الأطفال- وخاصة صحتهم العقلية والنفسية الاجتماعية- هائل وستكون له عواقب دائمة، مشددا على ضرورة إعادتهم إلى التعلم في أسرع وقت ممكن للتخفيف من شدة الضرر الذي لحق بهم.

وقال إن الأونروا استأنفت أنشطتها التعليمية في غزة وتعمل على توسيع هذه الأنشطة لتشمل المزيد من الأطفال، مؤكدا على تقدير الفلسطينيين للتعليم، وقال إنه الاستثمار الوحيد الذي لا يمكن حرمانهم منه.

وقال “اسأل أي فلسطيني وسيقول لك أن تعليم الأبناء هو فخرهم وفرحتهم” وأضاف إن الناس في غزة يشعرون بألم شديد لأن أطفالهم فقدوا الكثير، بما في ذلك تعليمهم.

وأكد المسؤول الأممي أن هناك الكثير مما يتعين القيام به لاستعادة التعليم لأطفال غزة، وقال “إذا فشلنا في إعادة الأطفال إلى التعلم، فسوف نخسر جيلاً كاملاً.. وينبغي لنا جميعا أن نكون متحمسين للعمل”.

المصدر : الجزيرة مباشر