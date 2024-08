آلاف الطلاب خسروا العام الدراسي.. الأونروا تشرح واقع التعليم في غزة

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، أن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أثرت بشدة على الأطفال في غزة.

وقال مفوض عام الوكالة الأممية في مقابلة مع منظمة معنية بالتعليم تابعة للأمم المتحدة “يوجد طفل بين كل شخصين في قطاع غزة.. لقد قُتل آلاف الأطفال.. وأصيب آلاف آخرون بإعاقات جديدة”.

"⁠UNRWA is fully committed to prioritizing the resumption of learning in Gaza and remains one of the most effective tools at the disposal of the international community" @UNLazzarini

Children in #Gaza need to go back to learning, playing and being children. https://t.co/2BeWcysHiM

— UNRWA (@UNRWA) August 14, 2024