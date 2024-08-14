آلاف الطلاب خسروا العام الدراسي.. الأونروا تشرح واقع التعليم في غزة

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، أن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أثرت بشدة على الأطفال في غزة.

وقال مفوض عام الوكالة الأممية في مقابلة مع منظمة معنية بالتعليم تابعة للأمم المتحدة “يوجد طفل بين كل شخصين في قطاع غزة.. لقد قُتل آلاف الأطفال.. وأصيب آلاف آخرون بإعاقات جديدة”.

"⁠UNRWA is fully committed to prioritizing the resumption of learning in Gaza and remains one of the most effective tools at the disposal of the international community" @UNLazzarini Children in #Gaza need to go back to learning, playing and being children. https://t.co/2BeWcysHiM — UNRWA (@UNRWA) August 14, 2024

تدمير نظام التعليم

وكشف فيليب لازاريني، أنه تم تدمير نظام التعليم، وقال “تم حرمان 625 ألف طفل في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك 300 ألف طالب من طلاب الأونروا، من الحق في التعليم منذ بداية الحرب”.

وقال “تم قصف ما يقرب من 70% من مدارس الأونروا، مما يسلط الضوء على التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي” مشيرا إلى أن 95% من هذه المدارس كانت تستخدم كملاجئ للنازحين عندما تعرضت للقصف.

وأشار فيليب لازاريني، في حديثه إلى “الصندوق العالمي للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة داخل الأمم المتحدة” إلى أن الحرب تؤثر أيضًا على عشرات الآلاف من الأطفال في الضفة الغربية.

وقال إن المدارس في الضفة الغربية المحتلة، تُغلق بشكل متقطع بسبب العمليات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية هناك والاشتباكات المتكررة.

More than half of schools sheltering displaced people in #Gaza have been directly hit in the last 10 months, @UNICEF reports. Since 4 July, @UNHumanRights has recorded 21 strikes on schools-turned-shelters, resulting in at least 274 fatalities. Gaza needs a #CeasefireNow. pic.twitter.com/dM8tSO9BLw — UNRWA (@UNRWA) August 13, 2024

تحذير من عدم انتظام الدراسة

وحذر المفوض العام للأونروا، من إطالة أمد بقاء الأطفال خارج المدرسة، وقال إن ذلك من شأنه أن يعرضهم لمخاطر جمة منها العنف والاستغلال، بما في ذلك عمالة الأطفال وغيرها.

وأكد أن تأثير الحرب على الأطفال- وخاصة صحتهم العقلية والنفسية الاجتماعية- هائل وستكون له عواقب دائمة، مشددا على ضرورة إعادتهم إلى التعلم في أسرع وقت ممكن للتخفيف من شدة الضرر الذي لحق بهم.

The ongoing & endless exodus of the Palestinian people.

From Yarmouk in Syria to Khan Younis in #Gaza this week. 👇

Over the decades, Palestinian civilians have been caught up in wars and conflicts, far too many times. Just in the past few days, more than 75,000 people have… pic.twitter.com/9H7z23oo7T — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) August 11, 2024

وقال إن الأونروا استأنفت أنشطتها التعليمية في غزة وتعمل على توسيع هذه الأنشطة لتشمل المزيد من الأطفال، مؤكدا على تقدير الفلسطينيين للتعليم، وقال إنه الاستثمار الوحيد الذي لا يمكن حرمانهم منه.

وقال “اسأل أي فلسطيني وسيقول لك أن تعليم الأبناء هو فخرهم وفرحتهم” وأضاف إن الناس في غزة يشعرون بألم شديد لأن أطفالهم فقدوا الكثير، بما في ذلك تعليمهم.

وأكد المسؤول الأممي أن هناك الكثير مما يتعين القيام به لاستعادة التعليم لأطفال غزة، وقال “إذا فشلنا في إعادة الأطفال إلى التعلم، فسوف نخسر جيلاً كاملاً.. وينبغي لنا جميعا أن نكون متحمسين للعمل”.