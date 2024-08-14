أكبر طالب في مصر.. تكريم مسن مصري اجتاز الثانوية العامة بعمر 62 عامًا (فيديو)

استطاع المسن المصري حسن محمود، وهو أب لـ6 أولاد، اجتياز الثانوية العامة بمجموع بلغ 77.6% بالشعبة العلمية علوم، فيما حظي بتكريم جامعة سوهاج الواقعة جنوب مصر.

وشغل محمود وظيفة “كبير عمال” بإدارة جهينة التعليمية بمحافظة سوهاج بصعيد مصر، ولديه 6 أولاد جميعهم حاصلون على مؤهلات عليا.

وبثت صحف محلية، مقاطع فيديو تظهر فرحة أهالي القرية التابعة لمركز جهينة، بحصول محمود الذي تخطى الستين عامًا ووصل إلى سن التقاعد قبل عامين، على الثانوية العامة لعام 2024، إذ يتمنى الالتحاق بكلية الحقوق.

وقال أكبر طالب في الثانوية العامة في مقطع فيديو “ربنا أكرمني والحمد لله، وكنت أعتاد المذاكرة في أوقات متفرقة من اليوم بالتزامن مع عملي في الوظيفة الحكومية، بالاستعانة بالبرامج التعليمية والكتب الدراسية القديمة.

“مثال مشرف”

وحرص رئيس جامعة سوهاج، حسان النعماني، على تكريم الطالب محمود محمد عبدالمولى بالحرم الجامعي القديم وأهداه المصحف الشريف، وفق ما أظهرته الصور المتداولة.

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وأعرب النعماني عن فخره واعتزازه بالطالب، معتبرًا أنه “ضرب مثالا مشرفا على الإصرار والمثابرة وقوة الإرادة وتحدي الصعاب للوصول لأمنيات ظن الجميع أنها مستحيلة “.

فيما وجه رئيس الجامعة بإعفائه من رسوم السكن بالمدينة الجامعية وتيسير كافة إجراءاتها.