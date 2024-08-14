أكثر من 1000 مصاب شهرياً.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بخسائره منذ طوفان الأقصى

كشفت تصريحات رسمية صادرة عن قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع استقبل 10 آلاف و56 جنديا جريحًا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمعدل أكثر من ألف جريح جديد كل شهر.

وقالت وزارة دفاع الإسرائيلية في بيان أن قسم إعادة التأهيل في الوزارة استقبل 10056 جريحًا منذ بداية الحرب، من بينهم أكثر من 3700 يعانون من إصابات في الأطراف، بما في ذلك 192 إصابة في الرأس، و168 مصابًا بجروح في العين، و690 مصابًا بجروح في الحبل الشوكي، و50 مصابا ببتر في الأطراف، يعالجون في قسم إعادة التأهيل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية إنه يتم استقبال أكثر من 1000 مصاب جديداً كل شهر، وأن 35% من الجنود المصابين يعانون من القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، و37% منهم يعانون من إصابات بالأطراف.

وأضافت الهيئة أن 68% من المصابين هم من جنود الاحتياط ومعظمهم من الشباب، و51%منهم تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 عامًا، و31% تتراوح أعمارهم ما بين 30-40 عامًا.

وأفاد حوالي 28% من المصابين (حوالي 2800) بأن المشكلة الأساسية التي يعانون منها هي عدم قدرتهم على التأقلم العقلي والنفسي مع الإصابات التي تعرضوا لها، وفقاً لما ذكرته هيئة البث.

استمرار العدوان الإسرائيلي

تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية، ضد الشعب الفلسطيني، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أدت إلى أاستشهاد وإصابة كثر من 132 ألفا، خاصة في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال والنساء، بجانب الآلاف من المفقودين، ونحو مليوني نازح من أراضيهم، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتتحدى حكومة دولة الاحتلال كل القرارات الدولية الصادرة عن منظمات أممية، متجاهلة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.