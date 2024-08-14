أيرلندا.. تعويض مالي ضخم لمسؤول سابق في تويتر فصله إيلون ماسك تعسفيا

أمرت هيئة أيرلندية لحل نزاعات العمل منصة “إكس”، التي يمتلكها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بدفع غرامة مقدارها 470 ألف جنيه إسترليني (تعادل نحو 605 آلاف دولار) بسبب الفصل التعسفي لمدير تنفيذي سابق اعتُبر مستقيلا بعد استحواذ إيلون ماسك على الشركة التي كانت تعرف بـ”تويتر”.

وأمرت هيئة حقوق العاملين التي تفصل في نزاعات العمل في أيرلندا، الإثنين 12 أغسطس/ أب شركة “إكس” بدفع المبلغ إلى (غاري روني)، وهي أكبر غرامة على الإطلاق تفرضها الهيئة في قضية فصل تعسفي.

رسالة ماسك إلى موظفي تويتر

كان غاري روني، وهو مسؤول تنفيذي كبير سابق في المقر الأوروبي لـ”تويتر” في أيرلندا، لمدة 9 سنوات، قد تم إبلاغه بأنه يُعتبَر مستقيلًا لعدم رده على رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها رئيس شركة “تيسلا”، إيلون ماسك، بعد استحواذه على “تويتر” عام 2022.

وكانت الرسالة تحضّ الموظفين على العمل بجدية أكبر، حيث قال فيها إيلون ماسك: “إذا كنت متأكدًا من أنك تريد أن تكون جزءا من تويتر + الجديدة، فيرجى النقر على نعم على الرابط أدناه”.

وتم إبلاغ الذين لم يستجيبوا للبريد الإلكتروني بأنهم سيحصلون على تعويض نهاية خدمة مقداره راتب ثلاثة أشهر.

وأكد رئيس هيئة حقوق العاملين الأيرلندية مايكل ماكنامي في قراره: ” امتناع غاري روني عن النقر بـ “نعم” في البريد الإلكتروني لا يشكل استقالة”.

وأضاف أن القرار الكامل للهيئة سيصدر نهاية شهر أغسطس/ آب الجاري.