اشتباكات عنيفة واعتقالات في صفوف الحريديم خلال احتجاجات ضد التجنيد في إسرائيل (فيديو)

اشتبكت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، مع متظاهرين من اليهود المتشددين (الحريديم) في منطقة الجليل، واعتقلت 12 شخصا.

وسعى الاحتجاج الذي نظمه عشرات من الحريديم إلى التنديد بالتجنيد الإلزامي في الجيش الإسرائيلي.

وشهدت المظاهرة التي نُظمت بالقرب من قاعدة عسكرية إغلاق المشاركين للطريق وإحراق إطارات السيارات رافضين لما يعتبرونه انتهاكًا لمبادئهم الدينية.

وردد المتظاهرون، ومعظمهم من الشباب والفتيان، هتافات مناهضة للتجنيد واشتبكوا جسديًا مع قوات الشرطة الإسرائيلية.

وتحركت الشرطة الإسرائيلية لتفريق الحشد، حيث استخدمت القوة لاحتجاز العديد من المتظاهرين الذين رفضوا الامتثال لأوامرها.

وأظهرت صور من مكان الحادث ضباطًا يطرحون المتظاهرين أرضًا ويقتادونهم إلى سيارات الشرطة.

ويعارض اليهود الحريديم، التجنيد بشكل عام لأسباب دينية، ويدعون إلى إعفائهم بناءً على التزامهم بالدراسات الدينية. وما زال كبار الحاخامات اليهود يعلنون معارضتهم خدمة المتدينين بالجيش.

استجابة “متدنية للغاية”

وشرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في يوليو/ تموز الماضي بتوزيع استدعاءات لمتدينين من أجل الخدمة بالجيش، لكن نسبة الاستجابة من قبلهم “متدنية للغاية”.

ويشكل المتدينون (الحريديم) نحو 13% من عدد سكان إسرائيل البالغ نحو 10 ملايين نسمة، ولا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة بالمعاهد الدينية، ويعتبرون أن “الاندماج بالعالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم”.

وفي 25 يونيو/ حزيران الماضي، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.