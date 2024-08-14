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الاحتلال الإسرائيلي يقتل توأمين عمرهما 3 أيام مع أمهما وجدتهما (فيديو)

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14/8/2024

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء جريمة جديدة بعد أن استهدفت توأمين رضيعين وأمهما وجدتهما في غارة على أبراج القسطل شرق مدينة دير البلح في قطاع غزة.

واستشهد الرضيعان التوأمان (أسيل وآسر) مع والدتهما الدكتورة جمانة عرفة وأمها في فاجعة ضجت بها وسائل التواصل.

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وقال شهود عيان للجزيرة مباشر إن الاحتلال قصف الشقة الواقعة في الطابق الخامس لتتطاير جثامين أربعة شهداء هم لامرأة مسنة وابتها وحفيديها الرضيعين.

وأضاف شاهد العيان: “قبل ثلاثة أيام كانت فرحة العائلة بولادة الطفلين، ووزعوا الحلوى احتفالًا بهما، لكن اليوم دفنا أشلائهما شهيدين مع أمهما وجدتهما ولم يكملا من عمرهما ثلاثة أيام”.

وانتشر مقطع مصور مؤثر ومؤلم للأب، محمد أبو القمصان، الذي وصله خبر استشهاد أسرته بعد أن أتم للتو استخراج شهادتي الميلاد للتوأمين.

كما تناقل المتابعون عبر وسائل التواصل منشورًا للأم الشهيدة، جمانة عرفة، وقد أعلنت عن ولادة طفليها لتستقبل التهاني والمباركات، قبل أن تحولها القذيفة الإسرائيلية إلى صفحة تعاز ودعاء بالرحمة لها ولأسرتها.

المصدر : الجزيرة مباشر