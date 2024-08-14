الاحتلال الإسرائيلي يقتل توأمين عمرهما 3 أيام مع أمهما وجدتهما (فيديو)

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء جريمة جديدة بعد أن استهدفت توأمين رضيعين وأمهما وجدتهما في غارة على أبراج القسطل شرق مدينة دير البلح في قطاع غزة.

واستشهد الرضيعان التوأمان (أسيل وآسر) مع والدتهما الدكتورة جمانة عرفة وأمها في فاجعة ضجت بها وسائل التواصل.

وقال شهود عيان للجزيرة مباشر إن الاحتلال قصف الشقة الواقعة في الطابق الخامس لتتطاير جثامين أربعة شهداء هم لامرأة مسنة وابتها وحفيديها الرضيعين.

وأضاف شاهد العيان: “قبل ثلاثة أيام كانت فرحة العائلة بولادة الطفلين، ووزعوا الحلوى احتفالًا بهما، لكن اليوم دفنا أشلائهما شهيدين مع أمهما وجدتهما ولم يكملا من عمرهما ثلاثة أيام”.

وانتشر مقطع مصور مؤثر ومؤلم للأب، محمد أبو القمصان، الذي وصله خبر استشهاد أسرته بعد أن أتم للتو استخراج شهادتي الميلاد للتوأمين.

هذا الشاب محمد أبو القمصان رزق قبل 4 أيام بتوأم ذهب لاستخراج شهادة ميلادهم، وعاد إلى مكان نزوحهم ليجده فتات! دمرت قوات الاحتلال الاسرائيلي مكان نزوحهم بصواريخ حاقدة قتلت زوجته وطفليه! pic.twitter.com/FfmvT97LD1 — هدى نعيم Huda Naim (@HuDa_NaIm92) August 13, 2024

كما تناقل المتابعون عبر وسائل التواصل منشورًا للأم الشهيدة، جمانة عرفة، وقد أعلنت عن ولادة طفليها لتستقبل التهاني والمباركات، قبل أن تحولها القذيفة الإسرائيلية إلى صفحة تعاز ودعاء بالرحمة لها ولأسرتها.