المبعوث الأمريكي للسودان يعلن انطلاق مفاوضات جنيف الخاصة بحل الأزمة في البلاد

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بريللو، ظهر اليوم الأربعاء، بدء المحادثات الخاصة بالأزمة المستفحلة في السودان جراء الحرب التي اندلعت منذ منتصف إبريل/نيسان العام الماضي وذلك بمدينة جنيف في سويسرا.

وكتب بريللو في صفحته على منصة إكس أن الجلسة الافتتاحية انطلقت بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا ومصر والإمارات والسعودية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

Opening session with our international and technical partners representing Switzerland, the Kingdom of Saudi Arabia, Egypt, the United Arab Emirates, the African Union, and the United Nations. We are focused on ensuring parties comply with their Jeddah commitments and… pic.twitter.com/RfsYggaEaN

