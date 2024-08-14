بسبب الحصار والحرب.. استشهاد طفلة بسبب سوء التغذية ونقص العلاج في غزة (فيديو)

استشهدت طفلة فلسطينية، اليوم الأربعاء، وسط قطاع غزة بسبب سوء التغذية ونقص العلاج الناجم عن الحصار والحرب الإسرائيلية، ليرتفع عدد ضحايا سوء التغذية في القطاع إلى 37 فلسطينياً بينهم أطفال.

وقال علي الشيخ خليل، عم الطفلة لينا الشيخ خليل (4 سنوات) إن ابنة أخيه توفيت جراء سوء التغذية ونقص العلاج في مستشفى شهداء الأقصى (وسط)، نتيجة الحرب والحصار.

خيمة تفتقر لأدنى مقومات الحياة

وقال إن الطفلة كانت تعيش في خيمة تفتقر لأدنى مقومات الحياة، وسط ارتفاع درجات الحرارة، ولا توجد بداخلها أي ظروف صحية مناسبة لها.

وأشار إلى أن ابنة شقيقه، كانت تحتاج إلى طعام خاص مثل الفواكه والعصائر الطبيعية، وبعض الفيتامينات، والأدوية التي لا تتوفر بسبب الحرب الإسرائيلية.

وأكد أن وضعها الصحي قبل الحرب، كان جيدًا، حيث توفر الطعام، مشيرا إلى أن الوضع اختلف بعد الحرب، حيث لم يتوفر أي طعام لها يناسب وضعها الصحي.

وباستشهاد الطفلة لينا الشيخ خليل يرتفع عدد ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة إلى 37 فلسطينياً، من بينهم أطفال.

معاناة الأطفال في غزة

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية تنتهك القوانين الدولية، يعاني الفلسطينيون في غزة، وخاصة في مناطق الشمال، من شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء، وصلت إلى حد تسجيل وفيات جراء الجوع.

وحذرت الأمم المتحدة، في تقارير عديدة من أن سكان قطاع غزة يواجهون سوء التغذية على نطاق واسع، وأنه تم تسجيل العديد من الوفيات المرتبطة بالجوع.

سوء التغذية الحاد

وقال تقرير صدر أواخر الشهر الماضي، إن الحد الأقصى لانعدام الأمن الغذائي الحاد للمجاعة قد تم تجاوزه بشكل كبير في غزة، وإن سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة يتقدم بوتيرة قياسية نحو العتبة الثانية للمجاعة.

وأكد التقرير، أن سكان غزة جميعهم يواجهون مستويات توصف بالأزمة في انعدام الأمن الغذائي أو أسوأ، وقال إن 1.1 مليون شخص أي ما يعادل نصف عدد السكان في غزة قد استنفدوا إمداداتهم الغذائية وافتقدوا قدراتهم على التكيف، ويعانون من الجوع الكارثي.