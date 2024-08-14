الأخبار|كوريا الجنوبية

“بق الفراش” يثير أزمة بين الكوريين والفرنسيين بعد أولمبياد باريس (فيديو)

كلب بوليسي مدرب في مطار كوريا الجنوبية الرئيسي لرصد الحشرة الماصة للدماء

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14/8/2024

أعلنت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أنها خصصت في مطارها الرئيسي كلبًا بوليسيًا هو الأول من نوعه، مدرّبًا على رصد “بق الفراش” لمنع انتشار هذه الحشرات الذي يُحتمل أن يحصل مع عودة الرياضيين والمسؤولين والمشجعين من أولمبياد باريس، وهو القرار الذي أثار غضبًا في فرنسا.

وفازت كوريا الجنوبية بـ32 ميدالية من بينها 13 ذهبية، لتحتل المركز الثامن في ترتيب الميداليات. وقد عاد نحو 140 من رياضييها إلى العاصمة سيول خلال الأسبوع الفائت.

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كلب بوليسي في المطار

ونُشر كلب بوليسي يحمل اسم “سيكو” في مطار إنشيون الدولي الرئيسي للبلاد كجزء من مبادرة بين الحكومة و”سيسكو”، أكبر شركة لمكافحة الحشرات في كوريا الجنوبية، لمنع أي مخاطر صحية وفرض إجراءات وقائية خوفا من تسرب هذه الحشرة الصغيرة إلى داخل أراضيها.

وأشارت “سيسكو”، في بيان، إلى أن “سيكو”، وهو كلب من سلالة “بيغل” يبلغ سنتين، تلقّى تدريبات ليصبح قادرًا على رصد رائحة “الفيرومون” الخاصة ببق الفراش وتحديد موقع الحشرات الماصة للدماء في غضون دقيقتين بدقّة تصل نسبتها إلى 95%. ويتم تطبيق الإجراءات الوقائية على المسافرين لدى وصولهم.

بق الفراش يهدد السياحة في فرنسا ويثير مخاوف في البلاد (الفرنسية)

وقال ناطق باسم الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “من 9 أغسطس/آب حتى 8 سبتمبر/أيلول، اليوم الذي تختتم فيه الألعاب البارالمبية، ستكون خدمات الكلب الكاشف عن بق الفراش متاحة في مطار إنتشون لمَن يرغبون في استخدامها”.

وتتضمّن المبادرة أيضًا الاستعانة بخبراء في مكافحة بق الفراش يتمتعون بخبرة تزيد عن 10 سنوات للمساعدة في تفتيش الأمتعة. وزاد تطهير الطائرات من مرة واحدة في الشهر إلى مرة في الأسبوع، مع التركيز على الرحلات المتوجّهة من باريس إلى إنتشون.

قبل كوفيد وبعده

وبقيت كوريا الجنوبية خالية إلى حد كبير من بق الفراش لسنوات، قبل تسجيل تفشٍّ مع معاودة السفر بعد جائحة كوفيد-19. وأظهرت الأرقام الرسمية أن 950 حالة تم الإبلاغ عنها بين نوفمبر/تشرين الثاني وفبراير/شباط.

وعانت باريس من تفشي بق الفراش في العام الفائت، إذ أثارت تقارير عن ظهوره حالة من الذعر في مختلف أنحاء فرنسا خلال فصلي الصيف والخريف، مما تسبب بإغلاق عدد كبير من المدارس. وآنذاك اتخذت السلطات إجراءات موسعة في مواجهة مخاوف من انتشار الحشرة بينما كانت الاستعدادات لاستضافة الدورة الأولمبية تسير على قدم وساق.

غضب فرنسي من القرار الكوري

وعبّر ناشطون ومدونون فرنسيون عن غضبهم مع إجراءات السلطات الكورية للكشف عن بق الفراش لدى المسافرين القادمين من بلادهم، واعتبروا أن هذا القرار يمثل “إهانة لفرنسا وسمعتها”.

وأبدوا استياءهم من هذه الخطوة التي تسيء لصورة بلادهم، وعلق الناشط مارسال إيفان ساخرًا عبر منصة إكس “يبدو أن هناك أخبارًا جديدة تتعلق بالنفوذ الفرنسي في باقي دول العالم”.

وكتبت أخرى “هذا يحدث فقط إذا عدت من باريس صباح الخير أيتها السمعة”، بينما أبدت ثالثة رأيًا مغايرًا حيث أشارت إلى أنها “واجهت مشكلة صراصير كبيرة خلال إقامتها في سيول”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات