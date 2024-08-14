“بق الفراش” يثير أزمة بين الكوريين والفرنسيين بعد أولمبياد باريس (فيديو)

أعلنت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أنها خصصت في مطارها الرئيسي كلبًا بوليسيًا هو الأول من نوعه، مدرّبًا على رصد “بق الفراش” لمنع انتشار هذه الحشرات الذي يُحتمل أن يحصل مع عودة الرياضيين والمسؤولين والمشجعين من أولمبياد باريس، وهو القرار الذي أثار غضبًا في فرنسا.

وفازت كوريا الجنوبية بـ32 ميدالية من بينها 13 ذهبية، لتحتل المركز الثامن في ترتيب الميداليات. وقد عاد نحو 140 من رياضييها إلى العاصمة سيول خلال الأسبوع الفائت.

كلب بوليسي في المطار

ونُشر كلب بوليسي يحمل اسم “سيكو” في مطار إنشيون الدولي الرئيسي للبلاد كجزء من مبادرة بين الحكومة و”سيسكو”، أكبر شركة لمكافحة الحشرات في كوريا الجنوبية، لمنع أي مخاطر صحية وفرض إجراءات وقائية خوفا من تسرب هذه الحشرة الصغيرة إلى داخل أراضيها.

وأشارت “سيسكو”، في بيان، إلى أن “سيكو”، وهو كلب من سلالة “بيغل” يبلغ سنتين، تلقّى تدريبات ليصبح قادرًا على رصد رائحة “الفيرومون” الخاصة ببق الفراش وتحديد موقع الحشرات الماصة للدماء في غضون دقيقتين بدقّة تصل نسبتها إلى 95%. ويتم تطبيق الإجراءات الوقائية على المسافرين لدى وصولهم.

وقال ناطق باسم الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “من 9 أغسطس/آب حتى 8 سبتمبر/أيلول، اليوم الذي تختتم فيه الألعاب البارالمبية، ستكون خدمات الكلب الكاشف عن بق الفراش متاحة في مطار إنتشون لمَن يرغبون في استخدامها”.

وتتضمّن المبادرة أيضًا الاستعانة بخبراء في مكافحة بق الفراش يتمتعون بخبرة تزيد عن 10 سنوات للمساعدة في تفتيش الأمتعة. وزاد تطهير الطائرات من مرة واحدة في الشهر إلى مرة في الأسبوع، مع التركيز على الرحلات المتوجّهة من باريس إلى إنتشون.

قبل كوفيد وبعده

وبقيت كوريا الجنوبية خالية إلى حد كبير من بق الفراش لسنوات، قبل تسجيل تفشٍّ مع معاودة السفر بعد جائحة كوفيد-19. وأظهرت الأرقام الرسمية أن 950 حالة تم الإبلاغ عنها بين نوفمبر/تشرين الثاني وفبراير/شباط.

وعانت باريس من تفشي بق الفراش في العام الفائت، إذ أثارت تقارير عن ظهوره حالة من الذعر في مختلف أنحاء فرنسا خلال فصلي الصيف والخريف، مما تسبب بإغلاق عدد كبير من المدارس. وآنذاك اتخذت السلطات إجراءات موسعة في مواجهة مخاوف من انتشار الحشرة بينما كانت الاستعدادات لاستضافة الدورة الأولمبية تسير على قدم وساق.

Seulement si vous revenez de Paris … bonjour la réputation 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ https://t.co/KISjD6gZi4 — soraya⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ (@soraya90435049) August 12, 2024

غضب فرنسي من القرار الكوري

وعبّر ناشطون ومدونون فرنسيون عن غضبهم مع إجراءات السلطات الكورية للكشف عن بق الفراش لدى المسافرين القادمين من بلادهم، واعتبروا أن هذا القرار يمثل “إهانة لفرنسا وسمعتها”.

Des nouvelles du rayonnement de la France dans le monde. https://t.co/wdBC5SZ5aU — Marcel (@realmarcel1) August 12, 2024

وأبدوا استياءهم من هذه الخطوة التي تسيء لصورة بلادهم، وعلق الناشط مارسال إيفان ساخرًا عبر منصة إكس “يبدو أن هناك أخبارًا جديدة تتعلق بالنفوذ الفرنسي في باقي دول العالم”.

وكتبت أخرى “هذا يحدث فقط إذا عدت من باريس صباح الخير أيتها السمعة”، بينما أبدت ثالثة رأيًا مغايرًا حيث أشارت إلى أنها “واجهت مشكلة صراصير كبيرة خلال إقامتها في سيول”.