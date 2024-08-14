بنغلاديش.. اعتقال وزراء ومسؤولين سابقين والشيخة حسينة تطالب أنصارها بالنزول إلى الشوارع

ألقت سلطات بنغلاديش القبض على وزير القانون السابق في حكومة الشيخة حسينة، أنيس الحق، ومستشار الصناعة والاستثمار الخاص لرئيسة الوزراء السابقة، سلمان فضل الرحمن، أمس الثلاثاء، أثناء محاولتهما الفرار من البلاد.

وحسب بيان لمفوض شرطة العاصمة دكا (DMP) “معين الحسن”، فقد تم اعتقال أنيس وفاضل من منطقة سادارغات الواقعة على شاطئ بوريغانغا بالعاصمة البنغالية دكا، وكان أنيس الحق قد انتخب عضوًا في البرلمان عن رابطة عوامي، التي ترأسها رئيسة الوزراء السابقة حسينة واجد، عن منطقة براهمانباريا ثم تم تعيينه وزيرا للقانون.

أما سلمان الرحمن فهو الرئيس السابق لاتحاد غرفة التجارة والصناعة في بنغلاديش(FBCCI) وأحد مؤسسي مجموعة Beximco، وكان مستشارا القطاع الخاص لرئيسة الوزراء السابقة حسينة، وتم انتخابه عضوا في البرلمان عن دائرة دكا-1 في انتخابات 2018 و2024.

وسبق أن اُعتقل وزير الخارجية السابق حسن محمود في مطار حضرة شاه جلال الدولي، عند محاولته مغادرة البلاد في 6 أغسطس، وبحسب بيان مسؤول في أمن المطار لوسائل الإعلام المحلية، عندما كان يحاول اللحاق برحلة جوية كانت متجهة إلى دلهي، كما تم اعتقال وزير الدولة السابق لقسم التكنولوجيا المعلومات والاتصالات جنيد أحمد بالاك، من قبل الموظفين والعمال في مطار دكا، وتم تسليم المعتقلين إلى الجيش.

إلغاء عطلة الحداد الوطني

في السياق قرر المجلس الاستشاري للحكومة المؤقتة في بنغلاديش برئاسة د. محمد يونس، أمس الثلاثاء، إلغاء العطلة الرسمية المقررة في 15 أغسطس، بمناسبة يوم الحداد الوطني، تم الإلغاء من خلال إشعار رسمي بعد اجتماع المجلس الاستشاري.

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب المستشار العام أن “قرار إلغاء العطلة الرسمية في 15 أغسطس اتخذ بالإجماع بعد مناقشة مع مجلس المستشارين والأحزاب السياسية”.

وكان يوم الحداد الوطني، 15 أغسطس من كل عام، قد تم إقراره عام 1996، عندما وصلت رابطة عوامي إلى السلطة، لإحياء ذكرى اغتيال بانغاباندو شيخ مجيب الرحمن وعدد من أفراد عائلته في 15 أغسطس 1975.

حسينة تطالب أنصارها بالنزول للشوارع

في المقابل طلبت رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسينة، أمس الثلاثاء، من أنصارها النزول إلى الشوارع، ودعت حسينة أنصارها في بيان مكتوب أُرسل إلى صحفيين عبر نجلها المقيم في الولايات المتحدة إلى النزول إلى الشوارع في العاصمة دكا لإحياء الذكرى السنوية لاغتيال والدها.

وقالت “أطلب منكم إحياء يوم الحداد الوطني في 15 آب/أغسطس باحترام ووقار”، وطلبت منهم “الدعاء من أجل خلاص جميع النفوس من خلال تقديم أكاليل زهور والدعاء” في منزل طفولتها في العاصمة دكا.

وأضافت حسينة في بيانها “أطالب بإجراء تحقيق مع المتورطين في عمليات القتل وأعمال التخريب وتحديد الجناة ومحاسبتهم”.