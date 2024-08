جدري القرود يثير حالة طوارئ عامة في إفريقيا .. وهذه أهم أعراضه

أكد مركز إفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، رسميًا، أن تفشي جدري القرود المعروف باسم “إم بوكس” (Mpox) يمثل حالة طوارئ صحية عامة على مستوى القارة، في إعلان هو الأول من نوعه منذ إنشاء المركز مطلع عام 2017.

وقال المركز، التابع للاتحاد الإفريقي، إن ما لا يقل عن 13 دولة أفريقية، بما فيها دول لم تتأثر سابقًا مثل بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا، أبلغت عن تفشي الجدري خلال العام الحالي، في الوقت الذي أكدت فيه منظمة الصحة العالمية أن 15 دولة أبلغت عن تفشي المرض.

وأفاد في بيان، أمس الثلاثاء، أن هذه الدول أكدت تسجيل 2863 حالة إصابة بالمرض و517 حالة وفاة خلال عام 2024، فضلا عن الاشتباه في أكثر من 17 ألف حالة في جميع أنحاء القارة مقارنة بنحو 7 آلاف حالة العام الماضي.

Today, we declare #Mpox a Public Health Emergency of Continental Security. With 2,863 confirmed cases and 517 deaths across 13 African countries in 2024 alone, Mpox is a crisis demanding our collective action. @AfricaCDC is activating resources, partnerships, and leading… pic.twitter.com/RQr46zhjxq

وأكد المدير العام للمركز الإفريقي، جان كاسيا، أن الأمر لا يتطلب قيودا على السفر حاليًا، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة.

وقال في رسالة نشرها عبر صفحته بمنصة إكس “ندعو شركاءنا العالميين للوقوف معنا في هذه الأوقات الحرجة، لطالما كانت قارة إفريقيا في الخطوط الأمامية بمكافحة الأمراض المعدية بموارد محدودة”، مطالبًا العالم بعدم غض الطرف عن الأزمة.

Insecurity, limited understanding of Mpox transmission, and co-infections like HIV present significant challenges. We call on global partners to strengthen Africa’s response, led by Africa CDC. #Mpox pic.twitter.com/5ntklQesZ9

وتضم جمهورية الكونغو الديمقراطية نحو 96% من الحالات المبلغ عنها بالتزامن مع انتشار متحور جديد للفيروس في بلدان أخرى لم يكن متوطنًا فيها مثل رواندا وأوغندا وكينيا.

ورفعت منظمة الصحة العالمية مستوى الاستجابة لتفشي المرض إلى أعلى مستوى، فيما دعا المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم، إلى عقد اجتماع للجنة الطوارئ لتحديد ما إذا كان تفشي المرض يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.

#Mpox outbreaks are caused by different strains of viruses called clades.

The current outbreak in the Eastern #DRC is caused by a new offshoot of clade 1, called clade 1b, which causes more severe disease than clade 2.

Clade 1b has been confirmed in Kenya, Rwanda and Uganda.… pic.twitter.com/GxTtx3Bpef

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 8, 2024