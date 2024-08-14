سكرتير شخصي في هاتفك.. تعرف على أهم مزايا الذكاء الاصطناعي في هواتف غوغل الجديدة

عرضت شركة “غوغل” عملاق التكنولوجيا الأمريكي، أمس الثلاثاء، مميزات النسخة الجديدة من هواتفها الذكية “بيكسل” Pixel المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، مواصلة بذلك سعَيها إلى إنشاء أدوات مساعِدَة قائمة على هذه التكنولوجيا تكون مفصّلة على قياس كل مستخدم.

وأعلنت الشركة أن برنامجها الرئيسي في الذكاء الاصطناعي المعروف باسم “جيميناي” ،Gemini، بات مدمجًا في صميم الأجهزة، ويتيح للمستخدمين التواصل المباشر معها، ويمتلك القدرة على الجمع بين المعلومات والبيانات العامة، والمعلومات المتعلقة بأصحاب الهواتف، والتطبيقات التي يستخدمونها كل يوم”.

قدرات غوغل التنافسية

تتمتع شركة “غوغل” بتفوق كبير في المنافسة في مجال أدوات الذكاء الاصطناعي، لأنها تستطيع تجميع بيانات المستخدمين بفضل خدماتها الواسعة النطاق، ومن بينها محركها للبحث ونظامها التشغيلي للأجهزة المحمولة “اندرويد”، وتطبيقات مثل “يوتيوب” و”غوغل مابس”، و”جي ميل”.

ويأتي إعلان غوغل عن مزايا هاتفها الجديد، وتطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي التي يتضمنها، في إطار سعيها لتنويع المهام والقدرات الشخصية التي يمكن للمستخدمين تحقيقها من خلال هواتفهم، التي ستصبح أشبه بسكرتير ذي معرفة كبيرة باحتياجاتهم الأساسية، ويستطيع تنفيذ عدد كبير من المهام نيابة عنهم.

غوغل وأذونات المستخدمين

على الرغم من إمبراطوريتها الكبيرة على شبكة الإنترنت، لم تتمكن “غوغل” من فرض نفسها في مجال الهواتف الذكية، أمام الهيمنة الكبيرة التي تتمتع بها شركات “آبل” الأمريكية، و”سامسونغ” الكورية الجنوبية و”شاومي” الصينية.

ودخلت شركة “آبل” مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي مؤخراً من خلال إطلاقها “آبل إنتيليجنس” في /يونيو/حزيران 2024، بعد عام ونصف العام من بدء السباق الذي أطلقته شركة “أوبن إيه آي” من خلال “تشات جي بي تي”.

هواتف بيكسل ومزاياها

تأمل “غوغل” التي تتصدر السباق مع “مايكروسوفت”، في إعطاء زخم جديد لهواتفها الذكية وتعزيز جاذبية “اندرويد”، حيث تتميز هواتف “بيكسل 9” بشريحة مصممة خصيصا لـ”جيميناي”، قادرة على فهم البيانات وإنتاجها في شكل نصوص وأصوات وصور.

كما يُمكن أن تُوفر للمستخدمين مساعدة شخصية من خلال المعلومات المناسبة في بريدهم الإلكتروني، وفي تقويمهم، وتحديد المواعيد وكتابة الرسائل، والعثور على لقطات الشاشة واستخراج المعلومات منها.

وأضافت الشركة أن البرنامج يتعامل مع الكثير من الملفات دون إرسال بيانات المستخدم الشخصية إلى مزود ذكاء اصطناعي تابع لجهة ثالثة قد لا يعرفها المستخدم أو لا يثق بها”، في إشارة إلى شركة “آبل” التي تحالفت مع “أوبن إيه آي” للقيام بهذا الدور.

فقد سبق وتعرضت شركة “مايكروسوفت” (التي تمتلك 49% من شركة أوبن إيه آي) لانتقادات في مايو/أيار 2024 بعد أن أعلنت عن كمبيوتر شخصي قائم على الذكاء الاصطناعي، بسبب وظيفة تتيح للكمبيوتر تذكُّر كل ما يراه المستخدم على الشاشة.

تسجيل المكالمات وتلخيصها

أثناء عرضها لهاتفه الجديد، عرضت شركة غوغل كذلك تطبيق “جيميناي لايف”، للدردشة شفهيا مع أداة المساعَدة، وهو متاح باللغة الإنجليزية على كل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام “اندرويد”، حيث يستطيع إجراء المحادثات وتبادل الأفكار.

وكانت شركة ميتا (المالكة لتطبيقات فيسبوك وإنستغرام) قد حققت تقدمًا كبيرًا في تصميم ونشر هذه الأدوات الرقمية الجديدة، مثل نظاراتها الذكية (راي بان) التي يمكنها رؤية وسماع بيئة المستخدم الذي يضع هذه النظارات.

أما هواتف “غوغل” الجديدة فستكون قادرة على تسجيل المكالمات الهاتفية وتلخيصها مباشرة على الجهاز، كما أن وظيفة “كلير كولينغ” Clear Calling “على هذه الهواتف ستساهم في تحسين جودة الصوت في المكالمات.