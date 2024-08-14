شاهد: لحظة استهداف مسيّرة إسرائيلية مركبة في لبنان واستشهاد شخصين

استهدفت غارة إسرائيلية مساء الأربعاء بلدة مرجعيون في جنوب لبنان، مما أدى لاستشهاد شخصين وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة، بحسب بيان صادر عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية.

وأعلن المركز أن “الغارة المعادية التي استهدف فيها العدو الإسرائيلي بلدة مرجعيون، أدت في حصيلة أولية غير نهائية إلى سقوط شهيدين و4 جرحى بحالة حرجة”.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل تجمع عدد من الناس في أحد شوارع بلدة مرجعيون اللبنانية، بينما تصاعد دخان أسود كثيف في خلفية المشهد، وشوهدت سيارات إسعاف تتجه نحو موقع الغارة.

وفي مشهد آخر، أظهرت لقطات أخرى من زاوية مختلفة سيارة تسير في شارع لحظة وقوع انفجار قوي تطايرت على إثره شظايا في الهواء، وشوهد شخص يركض مبتعدًا عن موقع الانفجار.

غارات على مواقع لبنانية

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إنه رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة شمالًا، وأعقب ذلك بشن غارات على مواقع عسكرية لـ”حزب الله” في 5 بلدات لبنانية: رب الثلاثين، بليدا، حولا، الناقورة، وعيتا الشعب.

ومع تصاعد المخاوف من اندلاع حرب واسعة، تتأهب إسرائيل لاحتمال رد انتقامي من “حزب الله” على اغتيال القيادي العسكري البارز في الحزب، فؤاد شكر، في بيروت يوم 30 يوليو/تموز الماضي.