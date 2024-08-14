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شهداء وجرحى برصاص الاحتلال في طمون وطوباس.. والمقاومة تتصدى للاقتحام (فيديو)

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14/8/2024-|آخر تحديث: 14/8/202401:31 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

استُشهد خمسة شبان اليوم الأربعاء، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة طوباس وبلدة طمون منذ ساعات الفجر، وسط مواجهات متواصلة، وتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية، استشهاد الشبان- واحتجاز الجثامين من قبل الاحتلال- حيث استُشهد 4 في بلدة طمون خلال قصف نفذته طائرة مسيرة، فيما استُشهد الشاب فايز فواز دراغمة في ساعات الصباح بعد محاصرة منزله.

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شهيد في طوباس

واستشهد الشاب الفلسطيني فايز فواز أبو عامر، برصاص قوات الاحتلال، بعد أن حاصرته داخل منزله، صباح اليوم الأربعاء، خلال اقتحامها مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، معززة بجرافة وطائرات مسيرة، اقتحمت المدينة في وقت مبكر من صباح اليوم وحاصرت المنزل الذي يوجد فيه الشهيد أبو عامر.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، بأن قوات الاحتلال حاصرت مدينة طوباس من عدة محاور، معززةً بآليات عسكرية وفرق قناصة تحت عطاء جوي من الطائرات المسيرة

وقالت المصادر للجزيرة مباشر، إن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد الذي قتلته بعد محاصرة منزله في طوباس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان قولهم إن قوات الاحتلال داهمت المنازل المحيطة بالمنزل المحاصر وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وأطلقت النار وقذائف “انيرجا” باتجاه المنزل المحاصر.

وادعى جيش الاحتلال أنه أطلق عملية أمنية في منطقة طوباس وطمون في قضاء البقاع، وزعم أنه عثرت على أسلحة وصادرها، وقال إنه ألقى القبض على “مطلوبين”.

اقتحام طوباس وطمون

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة طوباس، وبلدة طمون شمال الضفة الغربية، وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اقتحم طوباس من مدخلها الشرقي، فيما اندلعت اشتباكات في المدينة.

وأصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية بيانات تفصل فيها تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها لمدينة طوباس، وقالت كتائب شهداء الأقصى-طوباس إن مقاتليها تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال في طوباس.

فصائل المقاومة تتصدى

من جانبها قالت سرايا القدس-كتيبة طوباس: “يتصدى مقاتلونا لقوات العدو المقتحمة في محاور القتال ويخوض أبطالنا اشتباكات ضارية مع القوات المقتحمة في المحور الغربي ويمطرون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص”.

ومنذ الليلة الماضية استشهد 5 مواطنين في عناتا وطوباس وطمون، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 629 شهيدا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من بينهم 146 طفلا و9 نساء.

واستشهد فتى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، في بلدة عناتا شرق القدس المحتلة.

وأفاد مكتب الإعلام في محافظة القدس، باستشهاد الطفل شادي وسام شيحة (16 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عناتا، أثناء عمله في مغسلة مركبات يملكها في المكان.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قناصة الاحتلال من داخل مستعمرة شرق القدس، أطلقوا الرصاص صوب الفتى بذريعة إلقاء الحجارة على جنود الاحتلال من خلف جدار الفصل، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بإصابته.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال داهمت نحو 10 منازل في بلدة طمون خلال اقتحامها، كما اعتقلت الشاب ناجي بني عودة للضغط على شقيقه الأسير المحرر هاني بني عودة لتسليم نفسه.

وفي وقت لاحق أفاد الهلال الأحمر بإصابة فتى (17 عاما) من بلدة طمون برصاص الاحتلال وجرى نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية