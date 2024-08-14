شهداء وجرحى برصاص الاحتلال في طمون وطوباس.. والمقاومة تتصدى للاقتحام (فيديو)

استُشهد خمسة شبان اليوم الأربعاء، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة طوباس وبلدة طمون منذ ساعات الفجر، وسط مواجهات متواصلة، وتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية، استشهاد الشبان- واحتجاز الجثامين من قبل الاحتلال- حيث استُشهد 4 في بلدة طمون خلال قصف نفذته طائرة مسيرة، فيما استُشهد الشاب فايز فواز دراغمة في ساعات الصباح بعد محاصرة منزله.

شهيد في طوباس

واستشهد الشاب الفلسطيني فايز فواز أبو عامر، برصاص قوات الاحتلال، بعد أن حاصرته داخل منزله، صباح اليوم الأربعاء، خلال اقتحامها مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.

▪️استشـــهاد الشاب خالد نضال بني عودة جرّاء قصف طيران الإحتلال على بلدة طمون جنوب طوباس صباح اليوم حيث احتجز الإحتلال جثمانه . pic.twitter.com/f1z8HrK65Z — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 14, 2024

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، معززة بجرافة وطائرات مسيرة، اقتحمت المدينة في وقت مبكر من صباح اليوم وحاصرت المنزل الذي يوجد فيه الشهيد أبو عامر.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، بأن قوات الاحتلال حاصرت مدينة طوباس من عدة محاور، معززةً بآليات عسكرية وفرق قناصة تحت عطاء جوي من الطائرات المسيرة

#شاهد | سماعات المساجد في مدينة طوباس تنعى الشهداء الذين ارتقوا عقب اقتحام الاحتلال المستمر للمدينة. pic.twitter.com/JQkobeYHWr — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 14, 2024

وقالت المصادر للجزيرة مباشر، إن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد الذي قتلته بعد محاصرة منزله في طوباس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان قولهم إن قوات الاحتلال داهمت المنازل المحيطة بالمنزل المحاصر وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وأطلقت النار وقذائف “انيرجا” باتجاه المنزل المحاصر.

⬅️شاهد ..

نجل الشهـــيد فايز دراغمة: أبوي رفض يسلم حاله بعد حصاره داخل المنزل، وارتقى شهــيداً بعد اشتباك لساعات طويلة مع قوات الاحتلال. pic.twitter.com/zkjQ1WH56R — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 14, 2024

وادعى جيش الاحتلال أنه أطلق عملية أمنية في منطقة طوباس وطمون في قضاء البقاع، وزعم أنه عثرت على أسلحة وصادرها، وقال إنه ألقى القبض على “مطلوبين”.

مصادر محلية: استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في شارع المقبرة بطوباس. pic.twitter.com/KkenRXI5B6 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 14, 2024

اقتحام طوباس وطمون

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة طوباس، وبلدة طمون شمال الضفة الغربية، وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اقتحم طوباس من مدخلها الشرقي، فيما اندلعت اشتباكات في المدينة.

وأصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية بيانات تفصل فيها تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها لمدينة طوباس، وقالت كتائب شهداء الأقصى-طوباس إن مقاتليها تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال في طوباس.

#فيديو | جيش الاحتلال يسحب آلية أعطبتها المقاومة في طوباس خلال التصدي للعملية العسكرية المعلن عنها من قبل الاحتلال. pic.twitter.com/zm6F0XgmCv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 14, 2024

فصائل المقاومة تتصدى

من جانبها قالت سرايا القدس-كتيبة طوباس: “يتصدى مقاتلونا لقوات العدو المقتحمة في محاور القتال ويخوض أبطالنا اشتباكات ضارية مع القوات المقتحمة في المحور الغربي ويمطرون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص”.

ومنذ الليلة الماضية استشهد 5 مواطنين في عناتا وطوباس وطمون، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 629 شهيدا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من بينهم 146 طفلا و9 نساء.

تعزيزات جديدة باتجاه مدينة طوباس تزامنا مع العملية العسكرية العدوانية المستمرة. pic.twitter.com/vKjwZajkkg — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 14, 2024

واستشهد فتى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، في بلدة عناتا شرق القدس المحتلة.

وأفاد مكتب الإعلام في محافظة القدس، باستشهاد الطفل شادي وسام شيحة (16 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عناتا، أثناء عمله في مغسلة مركبات يملكها في المكان.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى إصابات بعد قصف استهدف شبان في بلدة طمون جنوب طوباس. pic.twitter.com/UPI4GinZdv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 14, 2024

وأشارت مصادر محلية إلى أن قناصة الاحتلال من داخل مستعمرة شرق القدس، أطلقوا الرصاص صوب الفتى بذريعة إلقاء الحجارة على جنود الاحتلال من خلف جدار الفصل، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بإصابته.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال داهمت نحو 10 منازل في بلدة طمون خلال اقتحامها، كما اعتقلت الشاب ناجي بني عودة للضغط على شقيقه الأسير المحرر هاني بني عودة لتسليم نفسه.

وفي وقت لاحق أفاد الهلال الأحمر بإصابة فتى (17 عاما) من بلدة طمون برصاص الاحتلال وجرى نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.