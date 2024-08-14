قتلى وجرحى في قصف الدعم السريع لمدينتي أم درمان والفاشر

قتل 6 أشخاص من أسرة واحدة في قصف قوات الدعم السريع لأحياء سكنية بأم درمان، كما قتل 4 مدنيين وطفل في استهداف حافلة ركاب ومركز للنازحين بالمدينة التي تقع غربي الخرطوم.

وأدان تحالف (محامو الطوارئ) وهو -جمعية غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان- استمرار قوات الدعم السريع في قصف المناطق المأهولة بالمدنيين وعلى وجه خاص مدينة الفاشر غربي البلاد في انتهاك للقانون الانساني الدولي بحسب ما ذكر بيان صادر عنه.

الدعم السريع ينتهك القانون الانساني

واعتبر تحالف (محامو الطوارئ) أن قوات الدعم السريع تنتهك القانون الانساني الدولي بقتل عشرات المدنيين يوميا دون تمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية.

وقال إن قوات الدعم السريع، قصفت مدرسة تضم عددا من النازحين بمنطقة (الحتّانة) يوم السبت 10 أغسطس، مما تسبب في وفاة طفل وإصابة آخر.

وأشار إلى أنها قامت في نفس اليوم بقصف عشوائي على الحي، الذي يقع في محلية كرري، بقذائف مدفعية تسببت في وفاة أسرة مكونة من (6) أفراد.

كما استهدف القصف، أيضا حافلة ركاب في منطقة الجرّافة بأم درمان مما تسبب في سقوط 4 قتلى وأعداد من الجرحى.

وقال البيان، إن قوات الدعم السريع واصلت القصف العشوائي أمس الثلاثاء، حيث سقطت قذائف متعددة بالقرب من مستشفى (النوّ) وقعت على إثره عدد من الإصابات في صفوف المدنيين وتسبب في أضرار لبعض ممتلكات المدنيين والمنازل المجاورة.

وأدانت استمرار انتهاكات الدعم السريع لمناطق المدنيين الآمنة واستهداف المرافق المدنية مثل المستشفيات والمنازل وأكدت أنها من المسائل المحظورة وفقا للقانون الدولي الإنساني، وتعتبر جرائم حرب.

“لا يجد الإدانة من المجتمع الدولي”

وأعلنت الخارجية السودانية عن مقتل شخص وإصابة عدد من المرضى جراء قصف الدعم السريع للمستشفى السعودي بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان أمس، منوهة إلى أن جميع المرافق الصحية تعطلت في المدينة بسبب “الاستهداف الممنهج للمرافق الصحية”.

وقالت الخارجية في بيانها إن قوات الدعم السريع قصفت مستشفى الولادة بأم درمان بعد إعادة افتتاحه بيوم واحد، وأضافت قائلة إن ما تقوم به قوات الدعم السريع لا يجد الإدانة المستحقة من المجتمع الدولي.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن المبعوث الأمريكي تجنب وصف هذه الجرائم باعتبارها ضد الإنسانية وإرهاباً منظما، حسب تعبيرها.

واتهم بيان الخارجية الأمم المتحدة بتجاهل الدعم السريع للقرار 2736 الصادر منذ شهرين معتبرا أن التساهل تجاه قوات الدعم السريع شجعها على التمادي في الجرائم.

تسجيل حالات وفاة بالكوليرا

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 17 حالة وفاة بالكوليرا و268 حالة إصابة بثلاث ولايات، وقال وزير الصحة، هيثم محمد إن هناك حاجة لتحديد الأولويات والتدخل.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة تم تسجيل حالات الكوليرا في ولايات كسلا، شرقي السودان، وولاية الجزيرة وسط البلاد، وولاية الخرطوم.

وشدد وزير الصحة الاتحادي، هيثم إبراهيم، على تحديد أولويات التدخل بكل ولاية، معترفا بالحاجة لتحريك الآليات لاستصحاب الجهات المختصة ومنها الدفاع المدني، والبنى التحتية والولاة وهيئة مياه الشرب.

وأكدت التقارير، تسجيل 268 حالة إصابة الكوليرا، و17 حالة وفاة بثلاث ولايات (كسلا، الجزيرة، الخرطوم) بعدد 7 محليات، بالإضافة إلى ظهور حالات التهاب العيون في نحو 2689 حالة في 9 ولايات، أشارت التقارير أن معظم حالات التهاب العيون كانت وسط النازحين.

يأتي ذلك وسط تعثر طرق إيجاد حل سلمي للحرب المندلعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في وقت يعقد فيه، اليوم الأربعاء، اجتماع هام في جنيف بخصوص المسألة السودانية.

ومن المقرر أن تنطلق اليوم في سويسرا محادثات بشأن وقف إطلاق النار في السودان بوساطة من الولايات المتحدة المصمّمة على المضي قدما بها حتى في حال عدم مشاركة الجيش السوداني.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بريللو، إن على أطراف الحرب احترام القانون الدولي الإنساني، وكتب على منصة إكس “إن الجهود الإنسانية تشكل محور المناقشات في جنيف مع المبعوث الشخصي للأمم المتحدة للسودان رمطان لعمامرة.

ووصل إلى جنيف للمشاركة في محادثات السودان، الوفد المصري ووفد الاتحاد الأفريقي برئاسة محمد بن شمباس رئيس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بريللو، إن الشركاء الدوليين ينتظرون وصول وفد الجيش السوداني بعد وصول وفد قوات الدعم السريع، دون ذكر تفاصيل بخصوص ذلك.