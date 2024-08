لابيد: كارثة اقتصادية وشيكة في إسرائيل ونحذر من خطر أمني

حذَر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، من “كارثة اقتصادية على وشك أن تحل بإسرائيل”.

وقال لابيد، اليوم الأربعاء، في منشور عبر منصة إكس بعد اجتماع مع حزب “هناك مستقبل” المعارض، إن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي تحدثت عن أن خفض التصنيف الائتماني في إسرائيل سببه الحرب، هي محض “كذب”، معقّبًا “كلاهما يكذب على الجمهور”.

وأضاف أنه في شهر يوليو/تموز من العام الماضي (أي قبل الحرب)، أصدرت شركات التصنيف كشفًا سلبيًا عن الاقتصاد الاسرائيلي “وقالت إنه في حال استمرار الإدارة الفاشلة للاقتصاد في البلاد فسيكون هناك خفض للتصنيف الائتماني في إسرائيل”.

وأوضح لابيد أنه ⁠بعد اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″باتت الإدارة الاقتصادية أسوأ، وبهذا انخفض التصنيف الائتماني”.

وأكد أنه “⁠في هذا الانهيار الاقتصادي هناك أيضا خطر أمني، فوزارة المالية هي التي تدفع النفقات الأمنية”.

وختم لابيد أن ⁠الأزمة الاقتصادية “ستتسبب بعدم قدرتنا على تمويل الاحتياجات الأمنية، سواء إن كان لتعزيز الجيش أو بناء المنظومة اللازمة للوقوف بوجه إيران”.

وخفّضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل لدرجة واحدة، من “إيه +” (A+) إلى “إيه” (A)، وذكرت فيتش في بيان لها، أمس الثلاثاء، أن خفض التصنيف “يعكس تأثير الحرب المستمرة في غزة، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة”.

وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.

وقلل سموتريتش من أهمية قرار فيتش وقال إنه “طبيعي بالنظر إلى الصراع المستمر مع حماس في غزة”، فيما أرجع نتنياهو القرار إلى “خوض إسرائيل حربًا متعددة الجبهات فُرضت عليها”.

The Prime Minister's Office:

The Israeli economy is strong and is functioning well. The lowering of the rating is a result of Israel having to cope with a multi-front war that was forced on it.

The rating will be raised again when we win – and we will win.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) August 13, 2024