ليبيا.. حكومة الدبيبة ترد على قرار مجلس النواب بسحب الثقة منها

أعربت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مساء الثلاثاء، أن قرار مجلس النواب بشأن سحب الثقة منها يعد “رأيا سياسيا غير ملزم”.

وصوّت مجلس النواب في جلسته، الثلاثاء، لصالح سحب الثقة من حكومة الدبيبة، وأعاد صلاحيات القائد الأعلى للجيش إلى رئيس المجلس عقيلة صالح، ما يفضي إلى سحب الاعتراف بالاتفاق السياسي الموقع في المغرب عام 2015، ونتائج ملتقى الحوار السياسي الموقع في جنيف عام 2021.

وأوضحت الحكومة في بيانها أن المجلس أعلن سلسلة من القرارات “مكررة الشكل والمضمون”، في إشارة إلى قرار سحب الثقة الذي أصدره مجلس النواب في ديسمبر/كانون الأول 2021.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية إنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في المغرب عام 2015، مؤكدة التزامها بمخرجاته التي تنص على إنهاء مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأكدت في بيانها أن قرارات مجلس النواب تصدر عن “طرف سياسي يصارع من أجل تمديد سنوات تمتُّعه بالمزايا والمرتبات”، معتبرة أنها “شكل من أشكال حرية التعبير” غير الملزمة.

وتشهد ليبيا تنازعا حول مدة ولاية الحكومة، حيث ينص اتفاق جنيف على انتهاء مهام الحكومة بإجراء انتخابات عامة في ديسمبر 2021.

وبسبب عدم إجراء الانتخابات، تظل حكومة الوحدة ومجلسها الرئاسي في خلاف مع أطراف ليبية أخرى ترى أن ولايتهما قد انتهت، ما دفع مجلس النواب لاتخاذ قراره.

واتهمت حكومة الدبيبة مجلس النواب بعقد جلسات غير مكتملة النصاب، وأنها تفتقر إلى النزاهة والشفافية، مؤكدة أن هذه القرارات “غير ملزمة”.