“محدش يصيّح، هذا أسد”.. طفل فلسطيني يصرخ باكيًا أمام جثمان والده الشهيد (فيديو)

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل، مشهدًا لطفل فلسطيني يصرخ على الناس المتحلقين حول جثة والده، قائلاً “محدش يصيّح (يبكي)، هذا أسد”.

وأظهر المقطع الطفل وهو يصرخ فوق رأس والده الذي استشهد بغارة إسرائيلية، أثناء محاولته تفقد منزله في رفح، ناهيا من حوله عن البكاء.

طفل فلسطيني يصرخ باكيًا أمام جثمان والده الشهيد "محدش يصيّح.. هذا أسد"#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/8G7iNDD9Py — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 14, 2024

وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، مجزرتين ضد العائلات في القطاع، أسفرت عن 32 شهيدا، و88 جريحا.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أشهر، إلى 39965 شهيدا، و92294 جريحا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.