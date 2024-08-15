أبو عبيدة يعلن نتيجة التحقيق بمقتل أسير إسرائيلي على يد حارسه في غزة

قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، إنه بعد التحقيق بمقتل أحد أسرى العدو على يد حارسه، تبين أنه تصرف بشكل انتقامي خلافا للتعليمات، بعد تلقيه خبر استشهاد طفليه.

وأضاف أبو عبيدة في بيان، اليوم الخميس “نؤكد أن حادثة قتل الأسير لا تمثل أخلاقياتنا وتعاليم ديننا وسنشدد في التعليمات بعد تكرار الحادثة في حالتين حتى الآن”.

وتابع “نحمل العدو المسئولية عن كل ما يتعرض له أسراه من معاناة جراء كسره قواعد التعامل الإنساني وممارسته للإبادة الوحشية ضد شعبنا”.

وكان الناطق باسم القسام، قد كشف في وقت سابق، عن حادثتين منفصلتين شهدتا إطلاق نار من قبل مجندين (أفراد من الكتائب)، مكلفين بحراسة الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وأسفرت الحادثتان، وفقا لمنشور لأبو عبيدة على حسابه على تيليغرام الاثنين، عن مقتل أسير إسرائيلي على الفور، بالإضافة إلى إصابة أسيرتين بجراح خطيرة.

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود 115 أسيرا إسرائيليا بغزة، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل.