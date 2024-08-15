الضفة الغربية.. اعتقال عشرات في اقتحامات لقوات الاحتلال (فيديو)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 23 مواطنًا فلسطينيًّا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية، ورام الله والخليل بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال داهمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل واعتقلت الشقيقين صبيح وسلطان أبو شخيدم، وقصي أبو تركي، وزهير أبو داود، وسعيد أبو داود، ونعيم أبو تركي، وبسام فضل داود.

كما اعتقلت ثلاثة مواطنين من منطقة واد السمن، هم: سعيد أبو حديد، وعبد الله بسام طه، وسالم أبو صبيح.

ومن مخيم الفوار، اعتقلت قوات الاحتلال حمزة ماجد الحموز، ومحمد فتحي المقوسي، ومصطفى عبد العزيز صلاح. ومن بلدة حلحول شمال الخليل، تم اعتقال المحامي محمد عزمي الزماعرة، وعبد الجودة ملحم، ونور علي أبو ماريا.

وأشارت وكالة وفا إلى أن قوات الاحتلال قامت بحرق منزل المواطن عدنان أبو حماد، جراء إطلاق قنبلة غاز سامّ؛ مما أدى إلى أضرار مادية جسيمة.

كما داهمت محلات تجارية في بلدة سعير شرق الخليل، لعائلة جرادات، واستولت على جزء من البضائع الموجودة بداخلها.

ووفقًا لبيانات رسمية فلسطينية، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف مواطن من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على الأراضي الفلسطينية بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتُشكل حملات الاعتقال أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال في استهداف المواطنين الفلسطينيين.