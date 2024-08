بلينكن يؤكد للبرهان ضرورة مشاركة وفد من الجيش السوداني في محادثات جنيف

دعت الولايات المتحدة، الجيش السوداني إلى الانضمام إلى محادثات وقف إطلاق النار التي انطلقت في سويسرا أمس -بمشاركة الدعم السريع- والتي تهدف لوضع حد للنزاع الدامي في البلاد.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ضرورة المشاركة في محادثات جنيف لتنفيذ “إعلان جدة” بشأن حماية المدنيين.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان “تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم الخميس مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان”.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن بلينكن، أكد الحاجة إلى المشاركة في محادثات السلام الجارية بسويسرا، لتحقيق التنفيذ الكامل لإعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان.

وأكد بلينكن أيضا، حسب البيان، أن “المجتمع الدولي اجتمع لدعم المفاوضات، التي استضافتها سويسرا والسعودية، للوصول إلى الامتثال لإعلان جدة، ووقف الأعمال العدائية، والوصول الإنساني، وإنشاء آلية لمراقبة التنفيذ”.

وقال إن هذه الأهداف تعكس الالتزامات الواردة في إعلان جدة، وهدف المحادثات هو تحقيق تنفيذه الكامل، وشدد على الحاجة الملحة لإنهاء الحرب وضمان الوصول الإنساني لملايين السودانيين الذين يعانون.

وبدأت محادثات جنيف أمس الأربعاء -بدون مشاركة الوفد الحكومي- وتتواصل اليوم الخميس، وأعلنت واشنطن أن يومها الأول أسفر عن “أفكار ملموسة” حول سبل تنفيذ طرفي الحرب ما ورد في إعلان جدة بالسعودية من التزامات.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتوصل الطرفان، بوساطة سعودية وأمريكية في مايو/أيار 2023، إلى “إعلان جدة” الذي ينص على الالتزام بالامتناع عن أي هجوم عسكري قد يسبب أضرارا للمدنيين.

.@SecBlinken spoke with Sovereign Council President Burhan today, reiterating the need for participation in ongoing peace talks to implement the Jeddah Declaration. Regional and international partners are working urgently for humanitarian access and an end to the fighting.

— Vedant Patel (@StateDeputySpox) August 15, 2024