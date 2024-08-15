فيديو “غاز الضحك” يدفع نادي توتنهام لإيقاف لاعبه بيسوما

قرر نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي استبعاد لاعب الوسط المالي إيف بيسوما من مواجهة الفريق ضد ليستر سيتي ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد نشره مقطع “فيديو” يُظهره وهو يستنشق غاز الضحك (أكسيد النيتروز).

وأكد بيسوما البالغ من العمر 27 عامًا أنه يتأسف على “سوء التقدير الجسيم” الذي ارتكبه.

يُذكر أن استخدام (أكسيد النيتروز) لأغراض ترفيهية يُعدّ جريمة في المملكة المتحدة منذ 2023، وقد يُعاقب المتورط فيها بالسجن لمدة تصل إلى عامين عند تكرار المخالفة.

🚨#thfc have chosen to suspend Yves Bissouma from selection for the Leicester game after he was picturing using laughing gas. pic.twitter.com/L5FLMICoHI — Lilywhite Rose (@Lilywhite_Rose) August 15, 2024

وقال المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو في مؤتمر صحفي عُقد الخميس “قررنا إيقافه لمباراة يوم الاثنين”، مضيفًا “الباب مفتوح أمامه، ونسعى لمساعدته في إدراك أن قراراته لها تأثيرات واسعة. نأمل أن يتعلم من هذا الموقف لاتخاذ قرارات أفضل في المستقبل”.

وانتقل بيسوما إلى توتنهام قادمًا من برايتون في 2022 بصفقة وصلت قيمتها إلى 30 مليون جنيه إسترليني (35.12 مليون يورو)، وقد شارك لمدة 45 دقيقة في المباراة الودية التي خسرها فريقه أمام بايرن ميونيخ، قبل أن ينشر “الفيديو” على مواقع التواصل.

في بيان له، قال بيسوما “أعتذر عن الفيديو، كان هذا سوء تقدير جسيم”، وأضاف “أتفهم خطورة الموقف والمخاطر الصحية المرتبطة به، وأتحمل مسؤوليتي كلاعب كرة قدم ونموذج يُحتذى به”.