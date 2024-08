فيديو “غاز الضحك” يدفع نادي توتنهام لإيقاف لاعبه بيسوما

قرر نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي استبعاد لاعب الوسط المالي إيف بيسوما من مواجهة الفريق ضد ليستر سيتي ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد نشره مقطع “فيديو” يُظهره وهو يستنشق غاز الضحك (أكسيد النيتروز).

وأكد بيسوما البالغ من العمر 27 عامًا أنه يتأسف على “سوء التقدير الجسيم” الذي ارتكبه.

يُذكر أن استخدام (أكسيد النيتروز) لأغراض ترفيهية يُعدّ جريمة في المملكة المتحدة منذ 2023، وقد يُعاقب المتورط فيها بالسجن لمدة تصل إلى عامين عند تكرار المخالفة.

🚨#thfc have chosen to suspend Yves Bissouma from selection for the Leicester game after he was picturing using laughing gas. pic.twitter.com/L5FLMICoHI

— Lilywhite Rose (@Lilywhite_Rose) August 15, 2024