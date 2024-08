مجلس السيادة السوداني: البرهان لا يمانع من الجلوس مع وسطاء منبر جدّة

قال رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان إنه لا مانع من الجلوس مع الوسطاء في منبر جدة مجددا رفضه لتوسعة قائمة الوسطاء للمنبر ذاته.

وذكر مجلس السيادة السوداني في تعميم صحفي أن البرهان أوضح خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن السودان متمسك بضرورة تنفيذ اتفاق إعلان جدة الموقع في مايو/أيار من العام الماضي.

وفي هذه الأثناء، قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم “لن نقبل بوساطة مفروضة قهرا لتقنين وضع الدعم السريع” في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

وقال وزير المالية السوداني، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم إن الحكومة لن تقبل بفرض أي وساطة قهرا، وأضاف “الشعب السوداني يرفض التهديد وأن حكومته من ذات الطينة”.

وقطع جبريل في منشور على فيسبوك بأن الحكومة لن تكون طرفا في مباحثات هدفها تقنين احتلال الدعم السريع للأعيان المدنية والاحتفاظ بمكان في المشهد السياسي والأمني مستقبلا، على حد وصفه.

وفي جنيف، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان (توم بيرييلو) اليوم الخميس، إنه يرغب في رؤية “نتائج ملموسة” خلال محادثات وقف إطلاق النار التي انطلقت في سويسرا مع قوات الدعم السريع لكن في غياب الجيش السوداني الذي رفض المشاركة فيها.

وكتب بيرييلو على منصة إكس “تتواصل محادثاتنا الدبلوماسية بشأن السودان لليوم الثاني، ونحن نعمل بلا هوادة مع شركائنا الدوليين من أجل إنقاذ الأرواح وضمان تحقيق نتائج ملموسة”.

