مدرسة بالهند تطرد طالبات مسلمات بسبب ارتدائهن الحجاب (فيديو)

أثارت حادثة طرد مجموعة من الطالبات المسلمات من مدرسة “جانتا إنتر ماهوا” بمنطقة بيجنور الهندية، بسبب ارتدائهن الحجاب، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. وقد ادعت إدارة المدرسة أن هذا الإجراء يتماشى مع القوانين المدرسية الخاصة بالزي المدرسي.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن مدير المدرسة، شيفيندر بال سينغ، طرد الطالبات يوم الاثنين الماضي، بعد حضورهن إلى المدرسة وهن يرتدين الحجاب، وأبلغهن بشكل قاطع بأنهن لن يُسمح لهن بالدخول إلى المدرسة بهذا اللباس، وطالبهن بخلعه.

ونشر الصحفي الهندي، زاكير علي تياجي، مقطع فيديو يظهر فيه 12 طالبة يتحدثن عن منعهن من دخول المدرسة بسبب الحجاب، مشيرات إلى أن المدير أبلغهن بضرورة خلعه وإحضار أولياء أمورهن.

من جانبها، أعلنت شرطة مدينة بيجنور عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أن محافظ المدينة قد أمر بفتح تحقيق في هذه القضية.

وأثار هذا الحادث موجة من الغضب والاستياء على منصات التواصل الاجتماعي، وعلق المدون محمد مبارك، قائلًا “إن طرد الفتيات المحجبات من المدرسة ليس أمرًا مخزيًا فحسب، بل يتعارض أيضًا مع قيم الدستور، ويجب على الإدارة التدخل واتخاذ إجراءات فورية”.

وكتب الصحفي وقار حسن معلقًا على هذا الحادث “تفوز النساء المحجبات بالميداليات الذهبية في الألعاب الأولمبية، وفي الهند، يتعرضن للاستهداف”.

Hijab wearing women are winning gold medals at the Olympics. In India, they are being targeted. pic.twitter.com/zzRf1XdboU

