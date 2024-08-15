نتنياهو يبحث احتمال إصدار مذكرة لاعتقاله من “الجنائية الدولية”

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتزم عقد مشاورات، مساء اليوم الخميس، حول احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، وذلك على خلفية استمرار الحرب على قطاع غزة للشهر الحادي عشر.

وفي مايو/أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولم تصدر المحكمة، ومقرها في مدينة لاهاي بهولندا، قرارها بشأن هذا الطلب، ولا تزال تتلقى فيه آراء دول ومؤسسات بين مؤيد ومعارض، ولا يُعرف بعد متى ستصدر قرارها النهائي.

وبدورها، قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن نتنياهو سيعقد، في وقت لاحق اليوم، جلسة مشاورات بشأن احتمال صدور مذكرة لاعتقاله من الجنائية الدولية.

وأوضحت أنه استدعى للجلسة وزراء الدفاع يؤاف غالانت، والخارجية يسرائيل كاتس، والعدل ياريف ليفين، والشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وكذلك المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا.

المنع من السفر

وفي حال صدور مذكرتي اعتقال، لن يكون بإمكان نتنياهو ولا غالانت، السفر إلى 124 دولة أعضاء في المحكمة، التي تعد قراراتها ملزمة.

ولا تعترف إسرائيل بالولاية القضائية للمحكمة التي تأسست عام 2002، وبعد 13 عاما تم قبول عضوية فلسطين فيها، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

وحولت إسرائيل قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وتجبر حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.