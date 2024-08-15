7 ملايين دولار لأمريكي قضى 50 عاما في السجن على جريمة لم يرتكبها

وافقت سلطات محلية في ولاية أوكلاهوما الأمريكية على دفع تعويض يقدر بنحو 7.15 ملايين دولار لأمريكي إفريقي الأصل قضى حوالي 50 عاما في السجن بتهمة قتل لم يرتكبها.

وقبل تبرئته العام الماضي، كان غلين سيمونز (71 عاما) أقدم سجين يقبع وراء القضبان في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب السجل الوطني للتبرئة.

وأُفرج عن سيمونز بعد أن أمضى 48 عاما وشهرا واحدا و18 يوما في السجن. وما لبث أن ادعى على بلدية مدينة إدموند بولاية أوكلاهوما وعلى شرطي أسهم في توقيفه.

ووافق المجلس البلدي للمدينة، الاثنين، على اتفاق مالي لتجنب معركة قضائية، وفقا لوثائق متعلقة بالقضية.

وأوضح محامو سيمونز في بيان نُشر الثلاثاء، أن هذا التعويض يضع حدا لـ”جزء” من الدعويين “ضد البلدية والشرطة لتزويرهما الأدلة، بغية اتهامه بالقتل”.

وكان قد حُكم على سيمونز ورجل آخر يدعى دون روبرتس بالإعدام عام 1975 لإدانتهما بقتل موظف في متجر للخمور خلال عملية سطو في إدموند عام 1974. وخُفف الحكم الصادر عليهما لاحقا إلى السجن مدى الحياة.

وأدين سايمنز وروبرتس استنادا فقط إلى شهادة زبونة مراهقة أصيبت برصاصة في رأسها خلال عملية السطو لكنّها بقيت على قيد الحياة.

وتعرّفت المراهقة على سايمنز وروبرتس من بين مجموعة أشخاص مشتبه فيهم، لكنّ تحقيقا لاحقا شكك في صحة اختيارها. وأكّد الرجلان خلال محاكمتهما أنهما لم يكونا موجودين في أوكلاهوما خلال وقوع الجريمة.

وألغى القضاء الأمريكي في يوليو/تموز 2023 الحكم عن سيمونز، وأعلنت براءته رسميا في ديسمبر/كانون الأول. أما المحكوم عليه الآخر في هذه القضية دون روبرتس، فأُفرج عنه عام 2008، بحسب السجل الوطني للتبرئة.