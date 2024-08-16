أبرز ما ذكره الإعلام الإسرائيلي في الساعات الأخيرة

في استعراض لأهم ما جاء في وسائل الإعلام الإسرائيلية، الخميس، يسلط موقع الجزيرة مباشر الضوء على عدة تقارير وأخبار تتعلق بالشأن الداخلي والأمني في إسرائيل، بالإضافة إلى أهم التصريحات السياسية بشأن الأوضاع في غزة والمفاوضات.

وفيما يلي أبرز الأخبار التي تم تداولها في الصحافة الإسرائيلية والتصريحات التي كتبها بعض المسؤولين على منصات مواقع التواصل ليوم الخميس 15 أغسطس/آب 2024.

هيئة البث الإسرائيلية

دعا جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى التحرك الفوري للقضاء على ما وصفه بالجريمة القومية الخطيرة التي وقعت في قرية جيت الفلسطينية.

وأكد وزير الداخلية الاسرائيلي موشيه أربيل أن هذه التصرفات تضر بدولة إسرائيل والمشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا التهديد.

إذاعة الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقال مواطن من قلقيلية بتهمة الانتماء لخلية نفذت عملية إطلاق نار الأسبوع الماضي أدت إلى إصابة إسرائيلي.

تصريحات يائير غولان

قال يائير غولان، رئيس حزب ديمقراطيون المعارض في تصريح كتبه على منصة “إكس” تعليقا على تصرفات المستوطنين بالضفة: “الإرهاب اليهودي المسيحياني مصر على إشعال المنطقة وجعل إسرائيل تدخل في حرب إقليمية معقدة وغير ضرورية”.

بيان مكتب نتنياهو

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه ناقش مع المستشارة القضائية للحكومة ومسؤولين آخرين طرقًا بديلة للعمل بدلاً من إنشاء لجنة تحقيق وطنية لفحص الأوضاع الإنسانية في غزة، خوفًا من تأثيرها على قرارات محكمة الجنايات الدولية.

القناة 14 الإسرائيلية

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بإجراء تحقيق سريع لمعرفة الجهة التي سربت مقطع فيديو يُظهر اعتداء جنسي في معتقل سدي تيمان، “مما سبب ضررًا كبيرًا لشرعية إسرائيل وجنودها”، وفقا للقناة.

القناة الـ12 الإسرائيلية تنشر مشاهد توثق اعـتـ.ـداء جنود في جيش الاحتـلال جنـسـ.ـيًا على أسير فلسطيني داخل معتقل سدي تيمان#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/SzhzROvo4u — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 7, 2024

القناة 13 الإسرائيلية

تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى تدمير 75% من القوات المقاتلة لحركة حماس، وإصابة 15,000 من مسلحيها، إضافة إلى مقتل 17,000 آخرين.

القناة 14 الإسرائيلية

حذر أعضاء الكنيست رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تقديم تنازلات تتضمن الانسحاب من محور فيلادلفيا ومعبر نيتساريم، والسماح بعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة، والتنازل عن إطلاق سراح جميع المختطفين دفعة واحدة.

القناة 12 الإسرائيلية

نيتسان ألون، مدير ملف المفاوضات، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تأجيل الصفقة، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي هو الأفضل لعقدها، وكلما طال الزمن زادت المخاطر على حياة المختطفين.

تصريحات يائير لابيد

انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد الحكومة الحالية بوصفها فاشلة في الاقتصاد والأمن وغلاء المعيشة، مشيرًا إلى أن الطبقة الوسطى تنهار ودافعي الضرائب يعانون من زيادة التكاليف والمعيشة اليومية أصبحت كابوسًا.

القناة 12 الإسرائيلية

من المتوقع وصول وزيري الخارجية البريطاني والفرنسي إلى إسرائيل الجمعة في زيارة سريعة لمناقشة جهود منع التصعيد الإقليمي والتقدم في صفقة التبادل مع وزير الخارجية الإسرائيلي.

القناة 13 الإسرائيلية

نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مجندات مراقبات خدمن في الضفة الغربية تحذيرهن بأن “السابع من أكتوبر قاب قوسين أو أدنى” هناك.

القناة السابعة

نقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن وزير المالية بتسليل سموتريتش قوله “نريد إطلاق سراح الرهائن ولكن لا يمكننا أن نقتل أنفسنا من أجل ذلك ونعرض وجود إسرائيل للخطر ونقوض الردع الإسرائيلي”.