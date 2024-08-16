البنتاغون يكشف عن عدد الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن عدد الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط بلغ نحو 40 ألف جندي، مقارنة بنحو 34 ألفا في الأوضاع الاعتيادية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، توم كروسون، إن “هناك نحو 40 ألف جندي أمريكي في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية في الوقت الراهن”. وأضاف أن العدد المعتاد للجنود في المنطقة يكون عادة حوالي 34 ألف جندي.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، أن الوزارة تراقب الوضع في الشرق الأوسط عن كثب، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة عززت موقفها العسكري في المنطقة للدفاع عن إسرائيل والقوات الأمريكية.

وأضافت سينغ: “تظل حكومة الولايات المتحدة مركزة جدًا على تأمين وقف إطلاق النار كجزء من صفقة الرهائن لإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم، وإنهاء النزاع في غزة”.

وحول التساؤلات بشأن احتمالية انتقام إيران من إسرائيل وتقييم البنتاغون للتهديدات من حلفائها في المنطقة، قالت سينغ إنها “لن تنخرط في فرضيات” لكنها أكدت على تعزيز الوجود الإقليمي الأمريكي لتوجيه رسالة ردع واضحة.

كما أكدت: “إذا كانت هناك أي هجمات على قواتنا في العراق أو سوريا، فإننا نحتفظ بحق الرد في الوقت والمكان الذي نختاره”.

ومساء الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزير الدفاع، لويد أوستن، أمر بإرسال غواصة صواريخ موجهة إلى الشرق الأوسط، وتسريع وصول مجموعة حاملة طائرات هجومية إلى المنطقة، في إطار جهود أمريكية لردع إيران ووكلائها وسط تصاعد التوترات.